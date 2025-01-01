сегодня



KERRY KING работает над текстами



KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, какие у него планы на новое творчество:



«Что ж, все неопределенно, потому что есть планирование, есть точка зрения звукозаписывающей компании, но у нас уже достаточно материала для следующего альбома. Я только начал писать тексты к нему. Я отправил их. На днях он получил первую песню. Так что, если я смогу оторвать свою задницу от работы и сочинить какие-нибудь тексты, я бы с удовольствием записал их до Нового года, а потом просто отдал бы звукозаписывающей компании и сказал: "Когда захотите, вот что у меня есть". Если это случится в январе, феврале, это тоже прекрасно, потому что я не думаю, что у нас будут какие-то концерты. Но я также хочу, чтобы ребята продолжали работать, потому что нужно, чтобы поезд не останавливался… [Mark] текст песни тоже понравился". Он согласился со мной, сказав: "Мне нравится. Текст новой песни порочный, как надо!"».







