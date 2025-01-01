Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
*

Kerry King

*



4 ноя 2025 : 		 KERRY KING работает над текстами

20 окт 2025 : 		 KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

31 июл 2025 : 		 KERRY KING почтил память Оззи

17 май 2025 : 		 KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»

11 май 2025 : 		 KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

6 май 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно
|||| сегодня

KERRY KING работает над текстами



KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, какие у него планы на новое творчество:

«Что ж, все неопределенно, потому что есть планирование, есть точка зрения звукозаписывающей компании, но у нас уже достаточно материала для следующего альбома. Я только начал писать тексты к нему. Я отправил их. На днях он получил первую песню. Так что, если я смогу оторвать свою задницу от работы и сочинить какие-нибудь тексты, я бы с удовольствием записал их до Нового года, а потом просто отдал бы звукозаписывающей компании и сказал: "Когда захотите, вот что у меня есть". Если это случится в январе, феврале, это тоже прекрасно, потому что я не думаю, что у нас будут какие-то концерты. Но я также хочу, чтобы ребята продолжали работать, потому что нужно, чтобы поезд не останавливался… [Mark] текст песни тоже понравился". Он согласился со мной, сказав: "Мне нравится. Текст новой песни порочный, как надо!"».




просмотров: 47

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
