сегодня



Новый альбом EXHORDER выйдет в 2027



"Reckless" Rexx Ruger , являющийся вокалистом TOUBLE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дула с новым материалом EXHORDER:



«В данный момент я как раз в разгаре записи нового альбома TROUBLE. Я должен вернуться к этому и снова заняться им. Мы планируем выпустить его в следующем году и отправиться в турне. Но EXHORDER придерживаются мнения, что в марте исполнится два года с момента выхода этого альбома. Гастрольные циклы для альбомов теперь обычно рассчитаны на два года, а не на один, как это было раньше. Так что мы чувствуем, что, окей, время пришло. Хорошая новость в том, что мы выполнили наши контрактные обязательства перед нашим лейблом. Но мы уже говорили с ними о том, что "что ж, если вы хотите снова поработать, давайте поговорим". Так что меня не волнует, заключим мы контракт со звукозаписывающей компанией или нет. Вопрос лишь в том, как это произойдет и когда. Мы только что приступили к работе над содержанием следующего альбома. У меня, наверное, меньше связных идей, чем у [басиста] Jason [VieBrooks]. У него есть, наверное, от четырех до шести структур и скелетов песен, которые в конечном итоге станут песнями, и четыре из них он записал с [барабанщиком] Sasha [Horn], просто чтобы посмотреть, что получится, а что нет — просто предпродакшн, обычный предпродакшн. Мои вещи гораздо более беспорядочны. У меня есть так много видео с риффами — много хорошего материала, и я знаю, что многое из этого, вероятно, не попадет в альбом, но у меня не было времени по-настоящему сосредоточиться на том, что есть у Jason'а, и я не против, потому что в музыкальном плане именно он взвалил на свои плечи всю тяжесть, связанную с написанием песен для последних двух альбомов. Так что я рад, что он хорош в этом и получает от работы удовольствие, так как это снимает с меня большую ответственность и бремя, если я не смогу приступить к делу достаточно скоро. В итоге для меня не имеет значения, что на этот раз у меня есть только две песни вместо четырех, которые вошли в альбом. А с учетом того, что у нас есть Pat [O'Brien], заинтересованный [в участии в написании песен], скажем, что у него их их две. Допустим, у него их две или три, у меня две или три, а у Jason'a четыре или пять, и у нас уже есть больше песен, чем нам нужно».



На вопрос, насколько реалистично то, что поклонники получат новый альбом от EXHORDER в 2026 или, что более вероятно, в 2027 году, Kyle ответил:



«Я бы сказал, в 2027 году. Мы не хотим никуда торопиться».







+0 -0



просмотров: 93

