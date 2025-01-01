Arts
4 ноя 2025 : 		 Новый альбом EXHORDER выйдет в 2027

28 ноя 2024 : 		 PHILIP ANSELMO был членом EXHORDER три часа

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXHORDER

9 мар 2024 : 		 Новое видео EXHORDER

13 фев 2024 : 		 Вокалист EXHORDER: «Многие рады возвращению Pat'a»

9 фев 2024 : 		 Новое видео EXHORDER

13 янв 2024 : 		 Новое видео EXHORDER

18 окт 2023 : 		 EXHORDER готовятся к съемкам

20 фев 2023 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

12 янв 2023 : 		 PANTERA и EXHORDER похожи как день и ночь

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXHORDER

13 июл 2022 : 		 EXHORDER исполняют MÖTORHEAD

29 июн 2022 : 		 Вокалист EXHORDER — о бывшем гитаристе CANNIBAL CORPSE

30 май 2022 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в EXHORDER

16 фев 2022 : 		 EXHORDER об уходе гитариста

15 фев 2022 : 		 Из EXHORDER ушел гитарист

29 дек 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

23 дек 2021 : 		 EXHORDER исполняют трек TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

1 мар 2021 : 		 EXHORDER работают над "замечательным" альбомом

9 дек 2020 : 		 Как на PANTERA повлияли EXHORDER

24 фев 2020 : 		 Новый сингл EXHORDER

7 окт 2019 : 		 Успехи в чартах EXHORDER

26 авг 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

4 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома EXHORDER

13 июл 2019 : 		 Новая песня EXHORDER
Новый альбом EXHORDER выйдет в 2027



"Reckless" Rexx Ruger , являющийся вокалистом TOUBLE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дула с новым материалом EXHORDER:

«В данный момент я как раз в разгаре записи нового альбома TROUBLE. Я должен вернуться к этому и снова заняться им. Мы планируем выпустить его в следующем году и отправиться в турне. Но EXHORDER придерживаются мнения, что в марте исполнится два года с момента выхода этого альбома. Гастрольные циклы для альбомов теперь обычно рассчитаны на два года, а не на один, как это было раньше. Так что мы чувствуем, что, окей, время пришло. Хорошая новость в том, что мы выполнили наши контрактные обязательства перед нашим лейблом. Но мы уже говорили с ними о том, что "что ж, если вы хотите снова поработать, давайте поговорим". Так что меня не волнует, заключим мы контракт со звукозаписывающей компанией или нет. Вопрос лишь в том, как это произойдет и когда. Мы только что приступили к работе над содержанием следующего альбома. У меня, наверное, меньше связных идей, чем у [басиста] Jason [VieBrooks]. У него есть, наверное, от четырех до шести структур и скелетов песен, которые в конечном итоге станут песнями, и четыре из них он записал с [барабанщиком] Sasha [Horn], просто чтобы посмотреть, что получится, а что нет — просто предпродакшн, обычный предпродакшн. Мои вещи гораздо более беспорядочны. У меня есть так много видео с риффами — много хорошего материала, и я знаю, что многое из этого, вероятно, не попадет в альбом, но у меня не было времени по-настоящему сосредоточиться на том, что есть у Jason'а, и я не против, потому что в музыкальном плане именно он взвалил на свои плечи всю тяжесть, связанную с написанием песен для последних двух альбомов. Так что я рад, что он хорош в этом и получает от работы удовольствие, так как это снимает с меня большую ответственность и бремя, если я не смогу приступить к делу достаточно скоро. В итоге для меня не имеет значения, что на этот раз у меня есть только две песни вместо четырех, которые вошли в альбом. А с учетом того, что у нас есть Pat [O'Brien], заинтересованный [в участии в написании песен], скажем, что у него их их две. Допустим, у него их две или три, у меня две или три, а у Jason'a четыре или пять, и у нас уже есть больше песен, чем нам нужно».

На вопрос, насколько реалистично то, что поклонники получат новый альбом от EXHORDER в 2026 или, что более вероятно, в 2027 году, Kyle ответил:

«Я бы сказал, в 2027 году. Мы не хотим никуда торопиться».




