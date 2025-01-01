сегодня



Лидер LORDI: «Я не знаю современных музыкантов»



MR. LORDI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, оставил ли у него какое-то впечатление современный музыкант:



«Нет, нет. Я должен быть честен. Нет. Я имею в виду, нет — нет ни одного современного исполнителя, который [оказал бы на меня влияние]. Я даже не могу назвать ни одного гребаного имени. Я не знаю ни одной группы или исполнителя сегодняшнего дня. Я чувствую себя старикашкой, но так оно и есть. Мне скоро 52, и, думаю, к тому времени, когда мне было, б$$$ь, 25, мой welcome-центр закрыл свои двери, и ничего нового не появилось»







