Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Lordi

*



4 ноя 2025 : 		 Лидер LORDI: «Я не знаю современных музыкантов»

22 окт 2025 : 		 Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov

25 мар 2025 : 		 Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!»

21 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

14 фев 2025 : 		 Новое видео LORDI

18 янв 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

13 дек 2024 : 		 Новая песня LORDI

23 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LORDI

5 авг 2024 : 		 Новая песня LORDI

1 июл 2024 : 		 У LORDI готов альбом

26 сен 2023 : 		 Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»

14 май 2023 : 		 MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»

31 мар 2023 : 		 Новое видео LORDI

3 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

28 янв 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 янв 2023 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

11 дек 2022 : 		 Новая версия хита LORDI

23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI

10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI

20 дек 2021 : 		 Новая песня LORDI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер LORDI: «Я не знаю современных музыкантов»



zoom
MR. LORDI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, оставил ли у него какое-то впечатление современный музыкант:

«Нет, нет. Я должен быть честен. Нет. Я имею в виду, нет — нет ни одного современного исполнителя, который [оказал бы на меня влияние]. Я даже не могу назвать ни одного гребаного имени. Я не знаю ни одной группы или исполнителя сегодняшнего дня. Я чувствую себя старикашкой, но так оно и есть. Мне скоро 52, и, думаю, к тому времени, когда мне было, б$$$ь, 25, мой welcome-центр закрыл свои двери, и ничего нового не появилось»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 242

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом