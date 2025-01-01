Arts
*

Brian Head Welch

*



4 ноя 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Религия развращает этот мир»

13 авг 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Угасание жизни ранит»

6 авг 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я был шокирован новостью о смерти Оззи»

8 апр 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и LACEY STURM исполняют KORN

24 сен 2024 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Умирать на сцене не планирую»

7 дек 2023 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH основал лейбл

29 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я всё ещё христианин»

7 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «COVID-19 — серьёзная хрень!»

24 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH пояснил за Христианство

15 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов

17 фев 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»

23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"
BRIAN 'HEAD' WELCH: «Религия развращает этот мир»



BRIAN 'HEAD' WELCH опубликовал в социальных сетях двухминутное видео под названием «Религиозные люди будут взваливать на вас вину, я видел это бесчисленное количество раз... Но Христос другой»:

«Религия против отношений. Религия и религиозные люди будут взваливать на вас вину. Они возвышаются над вами своей самоправедностью, чтобы вы чувствовали себя намного ниже них, и таким образом контролировать вашу жизнь. Я видел это бесчисленное количество раз. Это рак для духовности, который отталкивает многих людей даже от мысли о взаимоотношениях с Христом. С другой стороны, Христос — это настоящие взаимоотношения от сердца к сердцу. Это ваше сердце, духовно соединённое с сердцем Христа. Он ведёт вас к себе с добротой, признавая ваши недостатки. Он определённо попросит, ведя вас духовно, отказаться от некоторых вещей, чтобы убрать из вашей жизни удовольствия. Речь не идёт о том, чтобы лишить вас удовольствий в жизни. Речь идёт о том, чтобы избавиться от некоторых привычек в вашей жизни, полностью избавиться от них, чтобы вы могли вести более здоровый образ жизни на этой планете. Речь не идёт о том, чтобы лишить вас всего, чтобы ваша жизнь стала более скучной. Но он направляет вас с добротой, он направляет вас к признанию ваших недостатков, а затем даёт вам силу отказаться от этих недостатков.

В этом и заключается суть. Нам не нужно делать это, опираясь только на свои силы. Христос даёт нам силу через свой дух, чтобы мы могли жить лучшей жизнью, жить более здоровой жизнью. И в этом заключается благодать — это сила Бога через дух, которая даёт нам возможность делать это.

Религия развращает этот мир, так было на протяжении бесчисленных веков. Но есть много людей, которые начинают понимать истинную суть отношений, особенно в последние, скажем, 20 лет. Я вижу, как много людей цепляются за реальное, за настоящее.

Так что, это всего лишь моё скромное мнение на сегодня. Надеюсь, у вас хороший уик-энд».




просмотров: 56

