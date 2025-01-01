Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Dokken

*



4 ноя 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

22 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DOKKEN

13 апр 2025 : 		 DOKKEN могут больше не выпустить альбома

10 апр 2025 : 		 DON DOKKEN: «Годик еще попылю»

15 мар 2025 : 		 DON DOKKEN заявил, что отдал 75 % прав на песни из-за ссоры с GEORGE LYNCH

26 фев 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

8 янв 2025 : 		 Обновленное видео DOKKEN

11 ноя 2024 : 		 Соберутся ли DOKKEN в оригинальном составе?

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления DOKKEN

24 июн 2024 : 		 DOKKEN отложили концерты в Европе

22 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»

3 апр 2024 : 		 Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле

29 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»

4 янв 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»

16 дек 2023 : 		 DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»

3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

9 авг 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

6 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»

26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

8 июн 2023 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»
Показать далее
| - |

|||| 4 ноя 2025

Новое видео DOKKEN



zoom
"Hard Rock Woman", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника "The Lost Songs: 1978-1981", а также выходила на специальном 7'-сингле в 2020 году.

Don: «"В 1978 году я жил на Манхэттен-Бич, штат Калифорния. В нескольких кварталах от моего дома был магазин винтажной музыки под названием Drake's Music. Им владел Дрейк Левин, который был гитаристом первой группы PAUL REVERE & THE RAIDERS. Мы стали хорошими друзьями, и через некоторое время он спросил меня, записывался ли я когда-нибудь в профессиональной студии. Когда я сказал ему "нет", он предложил устроить меня в профессиональную студию звукозаписи и записать несколько песен в свободное время, очень поздно ночью, когда студия была пуста. Дрейк нанял Bill Lordon на барабаны и Rusty Allen на бас-гитару, которые в то время играли с Robin Trower. Мы записали две песни: "Hard Rock Woman" и "Broken Heart"».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом