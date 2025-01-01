4 ноя 2025



Новое видео DOKKEN



"Hard Rock Woman", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника "The Lost Songs: 1978-1981", а также выходила на специальном 7'-сингле в 2020 году.



Don: «"В 1978 году я жил на Манхэттен-Бич, штат Калифорния. В нескольких кварталах от моего дома был магазин винтажной музыки под названием Drake's Music. Им владел Дрейк Левин, который был гитаристом первой группы PAUL REVERE & THE RAIDERS. Мы стали хорошими друзьями, и через некоторое время он спросил меня, записывался ли я когда-нибудь в профессиональной студии. Когда я сказал ему "нет", он предложил устроить меня в профессиональную студию звукозаписи и записать несколько песен в свободное время, очень поздно ночью, когда студия была пуста. Дрейк нанял Bill Lordon на барабаны и Rusty Allen на бас-гитару, которые в то время играли с Robin Trower. Мы записали две песни: "Hard Rock Woman" и "Broken Heart"».







+0 -0



просмотров: 102

