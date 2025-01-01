Новое видео DOKKEN

10 мар 2023 :
GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся
11 дек 2022 :
Рождественский трек от басиста DOKKEN
23 ноя 2022 :
Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой
13 июл 2022 :
GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN
5 май 2022 :
JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a
22 янв 2022 :
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
21 дек 2021 :
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
10 дек 2021 :
DOKKEN завершили запись
21 ноя 2021 :
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
11 ноя 2021 :
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
26 окт 2021 :
Видео с выступления DOKKEN
14 окт 2021 :
GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN
17 авг 2021 :
DOKKEN думают о бокс-сете
16 авг 2021 :
Видео с выступления DOKKEN
22 июл 2021 :
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
13 июл 2021 :
GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN
28 июн 2021 :
JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»
8 июн 2021 :
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
6 апр 2021 :
GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»
30 мар 2021 :
GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно
23 мар 2021 :
Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком
9 мар 2021 :
Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN
21 окт 2020 :
Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»
15 сен 2020 :
Трейлер нового релиза DOKKEN
1 сен 2020 :
Трейлер нового релиза DOKKEN
27 авг 2020 :
DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»
27 июл 2020 :
Видео с текстом от DOKKEN
23 июл 2020 :
Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN
22 июл 2020 :
REB BEACH выступил с DOKKEN
1 июл 2020 :
DOKKEN написали песню про Трампа
22 июн 2020 :
REB BEACH выступит с DOKKEN
5 июн 2020 :
Трек-лист нового релиза DOKKEN
29 май 2020 :
Тизер нового релиза DOKKEN
15 апр 2020 :
Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится
13 апр 2020 :
DOKKEN используют время для работы над новым материалом
24 мар 2020 :
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
13 мар 2020 :
JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN
19 дек 2019 :
DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур
14 окт 2019 :
Видео с выступления DOKKEN
18 сен 2019 :
DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике
28 авг 2019 :
GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN
22 июл 2019 :
Видео с выступления DOKKEN
14 июн 2019 :
GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN
7 май 2019 :
DOKKEN выступили без своего барабанщика
8 мар 2019 :
DON DOKKEN исполняет DOKKEN
24 фев 2019 :
GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN
11 окт 2018 :
DOKKEN выпустят новый альбом весной
10 сен 2018 :
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
21 мар 2018 :
Новое видео DOKKEN
2 мар 2018 :
Фрагмент нового DVD DOKKEN
7 фев 2018 :
Обложка нового релиза DOKKEN
2 фев 2018 :
Don DOKKEN о новой песне DOKKEN
29 янв 2018 :
DON DOKKEN и GEORGE LYNCH исполнили DOKKEN
21 дек 2017 :
DOKKEN сняли видео
8 ноя 2017 :
DOKKEN о новом альбоме DOKKEN
6 ноя 2017 :
DOKKEN дебютировали с новым гитаристом
24 окт 2017 :
DOKKEN нашли гитариста для тура
5 сен 2017 :
Видео с выступления DOKKEN
17 июл 2017 :
Видео с выступления DOKKEN
17 июл 2017 :
DOKKEN выпустят классическую запись в 2018 году
10 июл 2017 :
Видео с выступления DOKKEN
1 май 2017 :
JACK RUSSELL присоединился на сцене к DOKKEN
8 апр 2017 :
Концертный релиз DOKKEN выйдет в 2018
15 фев 2017 :
GEORGE LYNCH о новой песне DOKKEN
9 фев 2017 :
DOKKEN могут продолжить
31 янв 2017 :
GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN
19 окт 2016 :
Видео с выступления DOKKEN
11 окт 2016 :
Профессиональное видео с выступления DOKKEN
11 окт 2016 :
Реюниона классического состава DOKKEN больше не будет
9 окт 2016 :
Профессиональное видео с выступления DOKKEN
7 окт 2016 :
Видео с выступления DOKKEN
5 окт 2016 :
Видео полного выступления DOKKEN
1 окт 2016 :
Видео с выступления DOKKEN
29 сен 2016 :
Видео с репетиции DOKKEN
18 авг 2016 :
Видео с выступления DOKKEN
10 авг 2016 :
DOKKEN выступят и в США
3 авг 2016 :
DOKKEN объявили даты выступлений
28 июн 2016 :
DOKKEN соберутся на шесть концертов
17 апр 2016 :
Видео с выступления DOKKEN
1 мар 2016 :
Видео с выступления DOKKEN
2 окт 2015 :
Классического реюниона DOKKEN не будет
24 авг 2015 :
DOKKEN вновь обсуждают воссоединение
10 июн 2015 :
Видео с выступления DOKKEN
8 июн 2015 :
Видео с выступления DOKKEN
30 апр 2015 :
DON DOKKEN о том, почему не состоится реюнион DOKKEN
22 мар 2015 :
Видео с выступления DOKKEN
26 янв 2015 :
GEORGE LYNCH рассказал о причинах распада классического состава DOKKEN
10 ноя 2014 :
Mark Boals в DOKKEN
14 май 2013 :
Видео с выступления DOKKEN
29 дек 2012 :
Гитарист DOKKEN будет восстанавливаться до мая
28 дек 2012 :
Гитаристу DOKKEN сделали операцию
14 ноя 2012 :
Бывший барабанщик DOKKEN признал себя виновным в пьяной езде на гольф-каре
4 окт 2012 :
Станет ли новый альбом DOKKEN последним?
21 сен 2012 :
Новое видео DOKKEN
12 сен 2012 :
EPK от DOKKEN
2 сен 2012 :
Семплы новых песен DOKKEN
28 авг 2012 :
Детали нового альбома DOKKEN
19 июл 2012 :
SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к DOKKEN
23 май 2012 :
Семпл нового трека DOKKEN
17 май 2012 :
Видео с выступления DOKKEN
11 май 2012 :
Новый альбом DOKKEN выйдет осенью
19 апр 2012 :
Видео с выступления DOKKEN
23 мар 2012 :
Обложка нового альбома DOKKEN
19 фев 2012 :
Название нового альбома DOKKEN
24 ноя 2011 :
DOKKEN на FRONTIERS RECORDS
11 апр 2010 :
Семплы новой компиляции DOKKEN
11 мар 2010 :
Трек-лист нового сборника DOKKEN
25 фев 2010 :
George Lynch заявил, что «оговорился», когда сообщил о реюнионе классического состава DOKKEN
23 фев 2010 :
DOKKEN воссоединятся в классическом составе для записи альбома и тура
27 янв 2010 :
Доступен новый сингл DOKKEN
12 дек 2009 :
Новый сингл DOKKEN выйдет в начале 2010 года
21 авг 2009 :
Новый сборник DOKKEN выйдет в октябре
11 фев 2008 :
Новый альбом DOKKEN выйдет в апреле
12 дек 2007 :
Доступна новая песня DOKKEN
2 ноя 2006 :
DOKKEN подписали контракт с Frontiers Records
22 окт 2006 :
Бывший гитарист DOKKEN создает новый проект
9 май 2006 :
DOKKEN: Планы на будущее
17 мар 2004 :
Новые релизы от участников DOKKEN
