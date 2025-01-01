Arts
Новости
*

Five Finger Death Punch

|||| 4 ноя 2025

FIVE FINGER DEATH PUNCH и BABYMETAL получили награду



Первого ноября участники FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody и Zoltan Bathory посетили аншлаговое выступление BABYMETAL в Intuit Dome, где получили награду за совместный сингk The End, занявший первое место в Japanese iTunes Metal и добравшийся до 18 позиции в Japanese All-Genres, что для иностранной команды огромное достижение. В США же это стала первой песней с японской лирикой, которая попала в пятерку лучших на радио.

Zoltan: «Это был потрясающий способ отпраздновать сотрудничество, результат которого привел нас на вершину чартов в двух странах. Прямо сейчас мы работаем над нашим десятым студийным альбомом, и в преддверии мирового тура, посвященного 20-летию, мы уже планировали вернуться в Японию… место, которое всегда вызывало у нас столько любви. Но, учитывая, насколько хорошо эта песня связана с этим местом, давайте просто скажем, что история, возможно, еще не закончилась. Кто знает... может быть, мы даже будем выступать на одной сцене с BABYMETAL. Жизнь — это дикая цепь совпадений, и иногда следующая глава пишется сама собой»,

Su-Metal: «Нас пригласили принять участие в совместном проекте, посвященном 20-летию группы, с приглашенными артистами, которые работали над предыдущими песнями. FIVE FINGER DEATH PUNCH и BABYMETAL выступали на одном фестивале за границей в 2015 году, так что я была очень рада, думая, что они, возможно, запомнили меня с тех пор. Я пела на японском языке, вдохновленная оригинальным текстом песни "The End" и потратила много времени на эксперименты, чтобы понять, какой вариант вокала лучше всего подойдет для такого глубокого и классного трека. Моя любимая часть песни — это отрывок, начинающийся с "Negai o kakete", сразу после припева и в куплете — мне понравилось, как мой голос постепенно перекрывался рычанием Ivan'a, от которого у меня мурашки побежали по коже. Я надеюсь, слушателям тоже понравится этот момент!»




просмотров: 83

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
