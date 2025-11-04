Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Mayhem

*



4 ноя 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

17 окт 2025 : 		 Юбилейное издание MAYHEM зимой

4 авг 2025 : 		 MAYHEM в студии

20 янв 2025 : 		 Новый релиз MAYHEM выйдет зимой

18 дек 2024 : 		 Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»

19 ноя 2024 : 		 У MAYHEM есть 20

16 ноя 2024 : 		 Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим

16 май 2024 : 		 Концертное видео MAYHEM

16 сен 2023 : 		 Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса

23 июл 2023 : 		 Концертное видео MAYHEM

15 авг 2022 : 		 MAYHEM выпустят бокс-сет осенью

3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом

19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду

30 ноя 2020 : 		 Вокалист MAYHEM выпустил масло

30 авг 2020 : 		 Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»
Показать далее
| - |

|||| 4 ноя 2025

Новое видео MAYHEM



zoom
"Weep For Nothing", новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Liturgy Of Death", выходящего шестого февраля на Century Media:

01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep For Nothing
04. Aeon's End
05. Funeral Of Existence
06. Realm Of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence Of Absolution
09. Life Is A Corpse You Drag (bonus track)
10. Sancta Mendacia (bonus track)




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 ноя 2025
Eu_Gene
Интересно. С одной стороны, надежда на возрат к стилистике 2007-2014 хиреет всё сильнее и - по первым впечатлениям - трек ничего запоминающегося не содержит. В то же время, гибрид Демона с Бездной Волчьего Логова ещё не самое плохое развитие пути. Плюс в звуке или риффах всё же есть что-т этакое, во что хочется вслушаться при повторном прослушивании
просмотров: 391

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом