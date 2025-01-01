Новое видео LORD OF THE LOST x INFECTED RAIN

Would You Walk With Me Through Hell? (& Infected Rain), новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома OPVS NOIR Vol. 2, релиз которого намечен на 12 декабря на Napalm Records:
1 The Fall From Grace
2 Would You Walk With Me Through Hell? (& Infected Rain)
3 One Of Us Will Be Next
4 Walls Of Eden
5 Raveyard (feat. Käärijä)
6 The Last Star 7 What Have We Become? (feat. IAMX)
8 Winter’s Dying Heart
9 Scarlight
10 Please Break The Silence (feat. Anna Brunner / Exit Eden)
11 Sharp Edges
