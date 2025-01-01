WIR SIND, WEIL IHR SEID, новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент юбилейного релиза DIE APOKALYPTISCHEN REITER Freie Republik Reitermania, выпущенного 31 октября:
Disc 1
Single-sided
1. Der Freiheit Vaterland 10:55
10:55
Disc 2
Side A
1. Rache an der Wirklichkeit 03:37
2. Weiße Pferde 03:55
Side B
3. Ich bin dein Freund 02:54
4. Wir sind, weil ihr seid 05:04
15:30
Disc 3
Side A
1. Danke 04:29
2. Die Sonne scheint (Remix) 03:22
3. Das kleine Spießerlein 02:43
Side B
4. Erhelle meine Seele (Acoustic) 03:55
5. Komm (Acoustic) 02:48
6. Es wird schlimmer (Live Hamburg) 04:16
21:33
Disc 4
Side A
1. Terra Nola (Live Acoustic) 05:00
2. Es wird schlimmer (Live Acoustic) 03:13
3. Wo es dich gibt (Live Acoustic) 04:31
4. Die Leidenschaft (Live Acoustic) 03:55
5. Ein liebes Lied (Live Acoustic) 03:18
Side B
6. Ein leichtes Mädchen (Live Acoustic) 04:21
7. Das Paradies (Live Acoustic) 04:39
8. Friede Sei Mit Dir (Live Acoustic) 03:09
9. Ghostriders In The Sky (Stan Jones cover) (Live Acoustic) 03:53
10. Dschinghis Khan (Dschinghis Khan cover) (Live Acoustic) 03:00
