Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER



WIR SIND, WEIL IHR SEID, новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент юбилейного релиза DIE APOKALYPTISCHEN REITER Freie Republik Reitermania, выпущенного 31 октября:



Disc 1

Single-sided

1. Der Freiheit Vaterland 10:55

10:55



Disc 2

Side A

1. Rache an der Wirklichkeit 03:37

2. Weiße Pferde 03:55



Side B

3. Ich bin dein Freund 02:54

4. Wir sind, weil ihr seid 05:04

15:30



Disc 3



Side A

1. Danke 04:29

2. Die Sonne scheint (Remix) 03:22

3. Das kleine Spießerlein 02:43



Side B

4. Erhelle meine Seele (Acoustic) 03:55

5. Komm (Acoustic) 02:48

6. Es wird schlimmer (Live Hamburg) 04:16

21:33



Disc 4



Side A

1. Terra Nola (Live Acoustic) 05:00

2. Es wird schlimmer (Live Acoustic) 03:13

3. Wo es dich gibt (Live Acoustic) 04:31

4. Die Leidenschaft (Live Acoustic) 03:55

5. Ein liebes Lied (Live Acoustic) 03:18



Side B

6. Ein leichtes Mädchen (Live Acoustic) 04:21

7. Das Paradies (Live Acoustic) 04:39

8. Friede Sei Mit Dir (Live Acoustic) 03:09

9. Ghostriders In The Sky (Stan Jones cover) (Live Acoustic) 03:53

10. Dschinghis Khan (Dschinghis Khan cover) (Live Acoustic) 03:00







