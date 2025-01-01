Arts
Новости
*

Myrath

*



5 ноя 2025 : 		 ELIZE RYD в новом видео MYRATH

25 июл 2025 : 		 Сборник лучшего от MYRATH

23 фев 2024 : 		 Новое видео MYRATH

20 янв 2024 : 		 Новое видео MYRATH

18 дек 2023 : 		 Новая песня MYRATH

17 ноя 2023 : 		 Новое видео MYRATH

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от MYRATH

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MYRATH

12 апр 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE записал партии для песни MYRATH

22 авг 2019 : 		 Новая песня MYRATH

8 авг 2019 : 		 Новая песня MYRATH

31 июл 2019 : 		 Новая песня MYRATH

29 май 2019 : 		 Вокалист MYRATH о том, как играть металл в Тунисе

5 апр 2019 : 		 Новое концертное видео MYRATH

20 фев 2019 : 		 Новый альбом MYRATH выйдет весной

17 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MYRATH

29 янв 2016 : 		 Новое видео MYRATH

10 янв 2016 : 		 Новый альбом MYRATH выйдет в феврале

26 окт 2011 : 		 Новое видео MYRATH

13 авг 2011 : 		 Новый альбом MYRATH выйдет в сентябре

19 янв 2010 : 		 Новая песня MYRATH
|||| сегодня

ELIZE RYD в новом видео MYRATH



zoom
Until The End feat. Elize Ryd, новое видео MYRATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Wilderness of Mirrors”.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом