Гитарист STATUS QUO выпустит альбом зимой

FRANCIS ROSSI тридцатого января на CD, виниле и в цифровом варианте выпустит новую пластинку, получившую название "The Accidental".
«Все это и правда появилось из ниоткуда. Я провожу свою жизнь в студии и за ее пределами, репетирую, мастерю, но в начале этого года кое-что произошло, и, прежде чем я осознал это, мы создали нечто особенное».
Две песни из этого релиза, "Something In The Air (Stormy Weather)" и "Go Man Go", уже доступны для прослушивания.
Трек-лист:
01. Much Better
02. Go Man Go
03. Push Comes To Shove
04. Back On Our Home Ground
05. Dead Of Night
06. Going Home
07. Bye My Love
08. Something In The Air (Stormy Weather)
09. Picture Perfect
10. November Again
11. Things Will Get Better
12. Oh So Good
13. Beautiful World
14. Time To Remember
