Новости
*

Status Quo

*



6 ноя 2025 : 		 Гитарист STATUS QUO выпустит альбом зимой

11 мар 2025 : 		 Гитарист STATUS QUO выпустит сборник весной

23 ноя 2024 : 		 Трейлер нового релиза STATUS QUO

5 май 2024 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

20 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATUS QUO

21 сен 2023 : 		 MICHAEL VOSS чтит память гитариста STATUS QUO

25 авг 2023 : 		 MICHAEL VOSS чтит память гитариста STATUS QUO

12 авг 2023 : 		 Архивы STATUS QUO

14 июл 2023 : 		 Новая книга о STATUS QUO

14 авг 2022 : 		 Сборник лучшего от STATUS QUO

3 май 2022 : 		 Выходит книга о STATUS QUO

6 окт 2021 : 		 Вокалист STATUS QUO почтил память басиста

26 сен 2021 : 		 Умер басист STATUS QUO

23 дек 2020 : 		 Рождественское сообщение от STATUS QUO

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO
Гитарист STATUS QUO выпустит альбом зимой



FRANCIS ROSSI тридцатого января на CD, виниле и в цифровом варианте выпустит новую пластинку, получившую название "The Accidental".

«Все это и правда появилось из ниоткуда. Я провожу свою жизнь в студии и за ее пределами, репетирую, мастерю, но в начале этого года кое-что произошло, и, прежде чем я осознал это, мы создали нечто особенное».

Две песни из этого релиза, "Something In The Air (Stormy Weather)" и "Go Man Go", уже доступны для прослушивания.

Трек-лист:

01. Much Better
02. Go Man Go
03. Push Comes To Shove
04. Back On Our Home Ground
05. Dead Of Night
06. Going Home
07. Bye My Love
08. Something In The Air (Stormy Weather)
09. Picture Perfect
10. November Again
11. Things Will Get Better
12. Oh So Good
13. Beautiful World
14. Time To Remember




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
