Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
6 ноя 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Про христианство можно говорить всякое, но так не со всеми религиями»

1 ноя 2025 : 		 Новое видео STRYPER

28 окт 2025 : 		 Вокалист STRYPER: «Я уже работаю над новыми песнями»

23 сен 2025 : 		 Новое видео STRYPER

30 июл 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

14 июл 2025 : 		 STRYPER открыли тур

8 июл 2025 : 		 Гитарист STRYPER пропускает тур

23 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»

8 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»

5 июн 2025 : 		 STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL

27 май 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER
Лидер STRYPER: «Про христианство можно говорить всякое, но так не со всеми религиями»



zoom
В недавнем интервью у MICHAEL SWEET спросили, сложнее ли быть христианской рок-группой сегодня, чем это было, когда группа только начинала свою деятельность более четырех десятилетий назад

«Я думаю, все разному. Сейчас перед нами стоят задачи, которые отличаются от тех, что были тогда. Итак, тогда, в 80-х, перед нами стояли сложные задачи — по-другому звучать и по-другому выглядеть, и в основном петь об Иисусе. Людям было сложно взять текст, посмотреть на изображение, вслушаться в звучание и совместить все это. Люди говорили: "Подождите минутку. Это не может быть христианской музыкой". Теперь речь идет скорее о самом послании.

Христианское послание, исходя из моего опыта, — это послание, которое преследуется до конца, чувак. Я слышу это и читаю в электронных письмах, я слышу это от людей, я вижу это на наших концертах, когда люди приходят, чтобы просто высказаться против веры и христианства. Я не понимаю этого. Это странно. Но с христианством я сталкиваюсь чаще, чем с другими религиями. И по какой-то причине… Я имею в виду, что мне кажется, что некоторые религии находятся под запретом — вы не можете сказать ничего плохого о некоторых религиях, потому что если вы это сделаете, вы плохой человек. Но все же кажется, что о христианстве можно говорить все, что угодно. Я не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Кто-нибудь еще, убедите меня, что я не прав. Но это из моего личного опыта. И это отчасти выводит меня из себя, но в то же время заставляет больше работать. Так уж я устроен. Это никогда не прекращается. Вставать. Если тебя сбили с ног, встань на ноги. Продолжай идти вперед!»




просмотров: 40

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
