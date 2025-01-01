сегодня



Лидер STRYPER: «Про христианство можно говорить всякое, но так не со всеми религиями»



В недавнем интервью у MICHAEL SWEET спросили, сложнее ли быть христианской рок-группой сегодня, чем это было, когда группа только начинала свою деятельность более четырех десятилетий назад



«Я думаю, все разному. Сейчас перед нами стоят задачи, которые отличаются от тех, что были тогда. Итак, тогда, в 80-х, перед нами стояли сложные задачи — по-другому звучать и по-другому выглядеть, и в основном петь об Иисусе. Людям было сложно взять текст, посмотреть на изображение, вслушаться в звучание и совместить все это. Люди говорили: "Подождите минутку. Это не может быть христианской музыкой". Теперь речь идет скорее о самом послании.



Христианское послание, исходя из моего опыта, — это послание, которое преследуется до конца, чувак. Я слышу это и читаю в электронных письмах, я слышу это от людей, я вижу это на наших концертах, когда люди приходят, чтобы просто высказаться против веры и христианства. Я не понимаю этого. Это странно. Но с христианством я сталкиваюсь чаще, чем с другими религиями. И по какой-то причине… Я имею в виду, что мне кажется, что некоторые религии находятся под запретом — вы не можете сказать ничего плохого о некоторых религиях, потому что если вы это сделаете, вы плохой человек. Но все же кажется, что о христианстве можно говорить все, что угодно. Я не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Кто-нибудь еще, убедите меня, что я не прав. Но это из моего личного опыта. И это отчасти выводит меня из себя, но в то же время заставляет больше работать. Так уж я устроен. Это никогда не прекращается. Вставать. Если тебя сбили с ног, встань на ноги. Продолжай идти вперед!»







