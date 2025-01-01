Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Sevendust

*



5 ноя 2025 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

8 сен 2025 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года

17 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»
SEVENDUST завершили работу над альбомом



Участники SEVENDUST Lajon Witherspoon и Clint Lowery сообщили о том, что группа завершила запись нового материала, релиз которого планируется в начале следующего года на Napalm Records.

Lowery опубликовал фото четвертого ноября и подписал его так:

«Я так увлекся работой дома, что забыл выложить фотографию, сделанную в конце работ в студии. То, как другие ребята заканчивают свои роли и расходятся по домам, напомнило мне об этом. Прежде всего... спасибо Всемогущему Богу. Моей семье, которой я жертвую своим временем, пока пишу и работаю. Моим замечательным коллегам по группе @morgan7d, @ljspoon, @jmc7d, @thevinniehornsby за то, что подарили мне одни из лучших воспоминаний в моей жизни. Команда продюсеров-убойна....настоящий monster squad.... @elvisliberace, @1f_jef, @joshuasaldate за то, что вывели нашу музыку на высочайший уровень, требующий совершенства, или за наши усилия в области гардероба. 4 записи подряд и потрясающие впечатления. Не могу дождаться, когда услышу, как @elvisliberace сведет то, что у нас вышло. Искренне благодарен. До скорой встречи в туре! Ps: @janusmusicmgmt спасибо и тебе!»




