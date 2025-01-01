сегодня



SEVENDUST завершили работу над альбомом



Участники SEVENDUST Lajon Witherspoon и Clint Lowery сообщили о том, что группа завершила запись нового материала, релиз которого планируется в начале следующего года на Napalm Records.



Lowery опубликовал фото четвертого ноября и подписал его так:



«Я так увлекся работой дома, что забыл выложить фотографию, сделанную в конце работ в студии. То, как другие ребята заканчивают свои роли и расходятся по домам, напомнило мне об этом. Прежде всего... спасибо Всемогущему Богу. Моей семье, которой я жертвую своим временем, пока пишу и работаю. Моим замечательным коллегам по группе @morgan7d, @ljspoon, @jmc7d, @thevinniehornsby за то, что подарили мне одни из лучших воспоминаний в моей жизни. Команда продюсеров-убойна....настоящий monster squad.... @elvisliberace, @1f_jef, @joshuasaldate за то, что вывели нашу музыку на высочайший уровень, требующий совершенства, или за наши усилия в области гардероба. 4 записи подряд и потрясающие впечатления. Не могу дождаться, когда услышу, как @elvisliberace сведет то, что у нас вышло. Искренне благодарен. До скорой встречи в туре! Ps: @janusmusicmgmt спасибо и тебе!»





