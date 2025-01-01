Arts
10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку
Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд



Бывший менеджер GUNS N' ROSES Alan Niven подал на группу в суд за то что те препятствуют выходу мемуаров "Sound N' Fury: Rock N' Roll Stories". Первоначально выход книги был запланирован на 5 июля, но несколько раз откладывался, и в настоящее время она доступна для предварительного заказа через Amazon, а дата выхода указана 31 марта 2026 года.

В иске, поданном 3 ноября в окружной суд США по округу Аризона, Niven утверждает, что GUNS N' ROSES "заблокировали публикацию книги из-за неоднократных угроз в адрес Niven и контактов с издательством ECW Press".

По словам представителя Niven, в мае 2025 года GUNS N' ROSES написали письмо, в котором "сослались на положение о конфиденциальности, содержащееся в их соглашении о выкупе с Niven в 1991 году... несмотря на то, что соглашение было подписано не всеми участниками группы. Члены группы публично высказывались о Alan'e; один из членов группы посоветовал ему написать книгу; и он рассказывал о своем пребывании в GN'R на протяжении более десяти лет".

Адвокат Niven пишет в жалобе, что "публикация "Sound N' Fury" была отложена на несколько месяцев, несмотря на то, что она получила положительный отзыв от Los Angeles Times и получила множество предварительных заказов".

Уроженец Новой Зеландии Niven, который был менеджером GUNS N' ROSES с 1985 по 1991 год, подал в суд на декларативное решение о неисполнимости контракта; декларативное решение о ненарушении контракта; и незаконное вмешательство в контракт или деловые ожидания.

Долгая карьера Niven в музыкальной индустрии началась в начале 1970-х с Virgin Records в Англии и продолжалась до 1980-х в Калифорнии, где он "подписал контракт с MOTLEY CRUE, был менеджером, продюсером и соавтором GREAT WHITE, разогнал такие популярные группы, как BERLIN и DOKKEN, а позже выпустил нашумевшую пластинку сClarence Clemmons," — говорится в иске.

Сообщается, что "Sound N' Fury: Rock N' Roll Stories" состоит из "анекдотов о карьере [Niven], в том числе о распространении первых синглов SEX PISTOLS в США, приготовлении ужина для гитариста Robert Fripp, разборками с неким Frank Ferranna (позже известного как Nikki Sixx) и дважды перезапуске GREAT WHITE. В книгу также вошли истории с участием участников Gn'R, в то время как он представлял пятерых человек, составлявших классический состав коллектива".

В 1991 году между Niven и его компанией, а также GUNS N' ROSES и различными компаниями, связанными с группой, было заключено соглашение о выкупе. В целом, в соглашении были изложены условия прекращения сотрудничества между GUNS N' ROSES и Niven. Соглашение содержало положения о взаимной неприкосновенности частной жизни. В общих чертах, GUNS N' ROSES и Niven договорились, что будут приложены усилия для сохранения конфиденциальности информации, касающейся друг друга, полученной в ходе их совместной работы, при отсутствии определенных условий, которые лучше всего охарактеризовать как отказ от ответственности или письменное разрешение. В соглашении "ничего не говорилось о том, что стало известно после того, как стороны разошлись", — написал адвокат Niven в жалобе. "Наконец, в соглашении предусматривалось, что для вступления в силу оно должно быть подписано всеми сторонами".

Согласно иску, соглашение о выкупе между Niven и GUNS N' ROSES было подписано 34 года назад. "В то время Niven испытывал серьезные личные переживания из-за того, что его предал его бывший сотрудник, юрист группы и сама группа", — говорится в иске. "Он был вынужден принять предложение, которое было намного меньше, чем он получил бы, если бы остался с GN'R, и ему навсегда запретили говорить о том, как он провел время с GN'R".




