Новости
*

Avantasia

*



6 ноя 2025 : 		 Лидер AVANTASIA: «Открывая журнал о металле, все похоже на просмотр каталога костюмов для ролевых игр»

17 мар 2025 : 		 AVANTASIA открыла тур

10 мар 2025 : 		 AVANTASIA стала первой

5 мар 2025 : 		 Лидер AVANTASIA: «На сцене опаснее, чем на футбольном поле!»

21 фев 2025 : 		 Лидер AVANTASIA о том, как привлек в проект вокалиста HELLOWEEN

17 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

13 фев 2025 : 		 Новое видео AVANTASIA

17 янв 2025 : 		 Новая песня AVANTASIA

16 янв 2025 : 		 Вокалист EDGUY на новом альбоме AVANTASIA

12 янв 2025 : 		 Вокалист H.E.A.T. на новом альбоме AVANTASIA

5 янв 2025 : 		 Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

25 дек 2024 : 		 ROY KHAN на новом альбоме AVANTASIA

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN на новом альбоме AVANTASIA

19 дек 2024 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

5 дек 2024 : 		 Новое видео AVANTASIA

28 ноя 2024 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

13 ноя 2024 : 		 AVANTASIA на NAPALM RECORDS

29 июл 2024 : 		 AVANTASIA готовит новый альбом

11 июн 2024 : 		 TOMMY KAREVIK выступил с AVANTASIA

22 окт 2023 : 		 OLIVER HARTMANN покидает AVANTASIA

30 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

22 мар 2023 : 		 Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"

21 окт 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

6 окт 2022 : 		 Новое золото AVANTASIA

28 сен 2022 : 		 TOBIAS SAMMET: «23 года назад началась AVANTASIA»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA
Лидер AVANTASIA: «Открывая журнал о металле, все похоже на просмотр каталога костюмов для ролевых игр»



TOBIAS SAMMET в недавнем интервью спросили, насколько, по его мнению, "кинематографическая и художественная постановка шоу влияет на восприятие зрителями":

«Я вырос с такими группами, как KISS и QUEEN, а также с BON JOVI и DEF LEPPARD, которые выступали по кругу, лицом к лицу, со сценой посередине и начинали с [песни DEF LEPPARD] "Stage Fright"… Все было грандиозно, все было в глянце, все было зажигательно, все было безумно, все было с пышными волосами, размахом и эффектными позами. Это музыка, на которой я вырос. И я никогда по-настоящему не понимал музыку в стиле гранж, когда они смотрели на свою обувь и говорили: "Вот мы и пришли". Развлеките нас. Нет, нет — это вы развлекаете нас. Вы, люди на сцене, должны развлекать людей, а не вас — публика не обязана развлекать группу. Так что я вырос с совершенно другим подходом.

Я хочу театральности. Я хочу шоу, я хочу зрелищности. Это может быть что-то простое, как у AC/DC в 1980 или 1979 годах с Боном Скоттом, но все равно это было театрально. Это был парень, одетый в школьную форму, демонстрирующий свою голую задницу и танцующий как сумасшедший. А потом появился Бон Скотт в своих рваных джинсах, который стоял там, как рок-бог. Это все равно было шоу. И я думаю, что так и должно быть — это должно быть шоу. Но я не хочу, чтобы шоу мешало музыке. Это всегда тонкая грань, потому что, когда я вижу Фредди Меркьюри из QUEEN, он никогда не мешает музыке. Он выходил на сцену. Он был самим собой. Он заставил весь мир смотреть на него. И именно так нужно к этому относиться, потому что это все равно, что войти в клетку со львом. Как фронтмен, ты выступаешь перед 10 000 человек, и у тебя самое главное место, ты можешь добиться этого, только если уверен в себе, если ты проводишь шоу и говоришь: "Вот он я, смотрите на меня. Я делаю это для вас. Я делаю это для себя. Давайте отлично проведем время и устроим шоу".

Чего я на самом деле не понимаю, так это того, что многие группы в наши дни носят маски, и у всех течет кровь, и это выглядит почти как маскарад, как карнавал. Я имею в виду, что каждый должен делать это так, как он хочет. KISS тоже носили маски, но все равно это было усилением музыки, их шоу. Сегодня, когда вы открываете журнал о металле — их уже не так много, — но когда вы открываете журнал о металле, это похоже на просмотр каталога костюмов для ролевых игр в реальном времени. Кто-то гладиатор, кто-то волк, кто-то такой-то, такой-то, такой-то. Каждый должен подавать себя, но я не хочу, чтобы шоу отвлекало от музыки… И это должно быть сбалансировано.... Мое кредо — всегда устраивать шоу. Я хочу быть шоуменом. Я выхожу на сцену и не меняюсь. Это не маскарад. Когда я надеваю цилиндр и пальто и выхожу на сцену, чтобы очаровывать публику и быть фронтменом, это просто... моя голова и моя одежда являются продолжением моей индивидуальности. Я не знаю, является ли шлем гладиатора или шлем викинга продолжением вашей индивидуальности, если только вы не с острове Ебобо. Для меня это просто дополнение, и я всегда хочу найти правильный баланс. Я хочу, чтобы люди наслаждались музыкой и визуальными эффектами, которые сопровождают музыку, но не отвлекали от нее».




6 ноя 2025
M
Mike Barlow
Сценическая харизма, обаяние, они либо есть, либо нет.
Бон Скотт в самом деле мог выйти в джинсах и майке-алкоголичке, но через полста лет через экран обаяние чувствуется, его не только публика, его "видеокамера любила".
А кто-то выдает шоу, хорошо поставленное, но нет чего-то цепляющего.
