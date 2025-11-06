сегодня



Лидер AVANTASIA: «Открывая журнал о металле, все похоже на просмотр каталога костюмов для ролевых игр»



TOBIAS SAMMET в недавнем интервью спросили, насколько, по его мнению, "кинематографическая и художественная постановка шоу влияет на восприятие зрителями":



«Я вырос с такими группами, как KISS и QUEEN, а также с BON JOVI и DEF LEPPARD, которые выступали по кругу, лицом к лицу, со сценой посередине и начинали с [песни DEF LEPPARD] "Stage Fright"… Все было грандиозно, все было в глянце, все было зажигательно, все было безумно, все было с пышными волосами, размахом и эффектными позами. Это музыка, на которой я вырос. И я никогда по-настоящему не понимал музыку в стиле гранж, когда они смотрели на свою обувь и говорили: "Вот мы и пришли". Развлеките нас. Нет, нет — это вы развлекаете нас. Вы, люди на сцене, должны развлекать людей, а не вас — публика не обязана развлекать группу. Так что я вырос с совершенно другим подходом.



Я хочу театральности. Я хочу шоу, я хочу зрелищности. Это может быть что-то простое, как у AC/DC в 1980 или 1979 годах с Боном Скоттом, но все равно это было театрально. Это был парень, одетый в школьную форму, демонстрирующий свою голую задницу и танцующий как сумасшедший. А потом появился Бон Скотт в своих рваных джинсах, который стоял там, как рок-бог. Это все равно было шоу. И я думаю, что так и должно быть — это должно быть шоу. Но я не хочу, чтобы шоу мешало музыке. Это всегда тонкая грань, потому что, когда я вижу Фредди Меркьюри из QUEEN, он никогда не мешает музыке. Он выходил на сцену. Он был самим собой. Он заставил весь мир смотреть на него. И именно так нужно к этому относиться, потому что это все равно, что войти в клетку со львом. Как фронтмен, ты выступаешь перед 10 000 человек, и у тебя самое главное место, ты можешь добиться этого, только если уверен в себе, если ты проводишь шоу и говоришь: "Вот он я, смотрите на меня. Я делаю это для вас. Я делаю это для себя. Давайте отлично проведем время и устроим шоу".



Чего я на самом деле не понимаю, так это того, что многие группы в наши дни носят маски, и у всех течет кровь, и это выглядит почти как маскарад, как карнавал. Я имею в виду, что каждый должен делать это так, как он хочет. KISS тоже носили маски, но все равно это было усилением музыки, их шоу. Сегодня, когда вы открываете журнал о металле — их уже не так много, — но когда вы открываете журнал о металле, это похоже на просмотр каталога костюмов для ролевых игр в реальном времени. Кто-то гладиатор, кто-то волк, кто-то такой-то, такой-то, такой-то. Каждый должен подавать себя, но я не хочу, чтобы шоу отвлекало от музыки… И это должно быть сбалансировано.... Мое кредо — всегда устраивать шоу. Я хочу быть шоуменом. Я выхожу на сцену и не меняюсь. Это не маскарад. Когда я надеваю цилиндр и пальто и выхожу на сцену, чтобы очаровывать публику и быть фронтменом, это просто... моя голова и моя одежда являются продолжением моей индивидуальности. Я не знаю, является ли шлем гладиатора или шлем викинга продолжением вашей индивидуальности, если только вы не с острове Ебобо. Для меня это просто дополнение, и я всегда хочу найти правильный баланс. Я хочу, чтобы люди наслаждались музыкой и визуальными эффектами, которые сопровождают музыку, но не отвлекали от нее».







