Новости
Группы в стиле
 
Saliva

6 ноя 2025 : 		 Бывший вокалист SALIVA вновь цепляется в нынешнему

20 окт 2025 : 		 Видео с текстом от бывшего вокалиста SALIVA

18 окт 2025 : 		 Бывший вокалист HINDER в новом видео SALIVA

11 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA вновь прицепился к сменщику

9 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями

9 сен 2025 : 		 BRAD STEWART ответил бывшему из SALIVA

6 сен 2025 : 		 Вокалист SALIVA ответил бывшему вокалисту SALIVA

6 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT: «BOBBY AMARU — это не SALIVA!»

2 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT о нынешнем составе SALIVA

29 июл 2025 : 		 Новое видео SALIVA

14 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

1 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

18 янв 2025 : 		 SALIVA обновляют альбом

5 ноя 2024 : 		 Почему SALIVA решили продолжать

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SALIVA

5 окт 2024 : 		 Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение

5 июл 2024 : 		 SALIVA переиздадут альбом

6 июн 2024 : 		 JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA

30 май 2024 : 		 SALIVA готовят новинки

25 май 2024 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте

5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA
Бывший вокалист SALIVA вновь цепляется в нынешнему



JOSEY SCOTT в недавнем интервью спросили, что он думает о словесной войне, которая разгорелась между ним и Bobby в последние месяцы, спустя более трех лет после того, как два певца выступали на одной сцене во время выступления SALIVA на рок-фестивале Blue Ridge Rock Festival 2022 года в Олтоне, штат Вирджиния:

«Ну, это... просто душераздирающе. Единственное, что я мог бы сказать по этому поводу, — это то, что неприятно видеть то, что ты создал с нуля, когда ты был одним из основателей, а потом, когда к тебе относятся как к скромному, недовольному и ворчащему старперу — это для меня просто безумие. Как говорит Уилл Феррелл, я чувствую себя так, словно принимаю таблетки от бешенства.

Я не знаю, как это объяснить. Никогда не знаешь, какая тьма таится в душе мужчины. Ты не знаешь, как отреагируют люди. На днях я слышал, как кто-то сказал: "Если ты хочешь увидеть, каков человек на самом деле, дай ему славу и деньги". И это правда, потому что нам, конечно, дали немного славы и денег, и мы развалились на части в конце взлетно-посадочной полосы, как любой другой самолет, который пытался приземлиться без шасси.

Люди заходят в горящее здание, чтобы спасти тех, кого они любят, и я почувствовал, что хочу еще раз взглянуть Уэйну в лицо и еще раз почувствовать себя на сцене рядом с ним всеми правдами и неправдами — мне было все равно.».

После того, как интервьюер отметил, что процесс воссоединения некоторых оригинальных участников SALIVA "был мутным" еще до начала тура, Josey согласился с ним:

Мне потребовалась минута, но я разгадал его игру. Его игра заключается в том, что он делает все это, а затем обвиняет вас в том, будто все это придумали именно вы. Вот мой опыт общения с этим человеком. Ты разводишь руками и спрашиваешь: "Что происходит?" И тогда они обвиняют тебя. Они обращаются к прессе, к своим маленьким приспешникам и издательствам и обвиняют тебя. Они говорят, что проблема в тебе, что это ты все делаешь. И я был просто сбит с толку.

Люди заходят в горящее здание, чтобы спасти тех, кого они любят, и я почувствовал, что хочу еще раз взглянуть Уэйну в лицо и еще раз почувствовать себя на сцене рядом с ним всеми правдами и неправдами — мне было все равно.».

Размышляя о переговорах с Amaru, которые состоялись перед выступлением в Blue Ridge, Josey сказал:

«Забавно, потому что даже во время переговоров о том, чтобы я сыграл всего три песни, [мы] ходили туда-сюда с этим парнем. И тогда, конечно, его менеджмент обвинил меня, сказав, что я примадонна и требую каких-то условий. Это абсолютная неправда. Это он был требовательным.

Мне потребовалась минута, но я разгадал его игру. Его игра заключается в том, что он делает все это, а затем обвиняет вас в том, будто все это придумали именно вы. Вот мой опыт общения с этим человеком. Ты разводишь руками и спрашиваешь: "Что происходит?" И тогда они обвиняют тебя. Они обращаются к прессе, к своим маленьким приспешникам и издательствам и обвиняют тебя. Они говорят, что проблема в тебе, что это ты все делаешь. И я был просто сбит с толку.

Нужно отдать должное парню за то, что он умеет играть в многомерные шахматы. Однажды я сказал своей жене, что этот парень приложил руку к каждому пирогу. Как только я разобрался в этом, он стал тур-менеджером, он был бизнес-менеджером, он бронировал концерты — он был как чертов швейцарский армейский нож для солистов. Он сделал все, что мог, но не стал таким, как я».




просмотров: 23

