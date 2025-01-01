сегодня



Бывший вокалист SALIVA вновь цепляется в нынешнему



JOSEY SCOTT в недавнем интервью спросили, что он думает о словесной войне, которая разгорелась между ним и Bobby в последние месяцы, спустя более трех лет после того, как два певца выступали на одной сцене во время выступления SALIVA на рок-фестивале Blue Ridge Rock Festival 2022 года в Олтоне, штат Вирджиния:



«Ну, это... просто душераздирающе. Единственное, что я мог бы сказать по этому поводу, — это то, что неприятно видеть то, что ты создал с нуля, когда ты был одним из основателей, а потом, когда к тебе относятся как к скромному, недовольному и ворчащему старперу — это для меня просто безумие. Как говорит Уилл Феррелл, я чувствую себя так, словно принимаю таблетки от бешенства.



Я не знаю, как это объяснить. Никогда не знаешь, какая тьма таится в душе мужчины. Ты не знаешь, как отреагируют люди. На днях я слышал, как кто-то сказал: "Если ты хочешь увидеть, каков человек на самом деле, дай ему славу и деньги". И это правда, потому что нам, конечно, дали немного славы и денег, и мы развалились на части в конце взлетно-посадочной полосы, как любой другой самолет, который пытался приземлиться без шасси.



Уэйн Суинни, мой любимый соло-гитарист из SALIVA, которого я обожал, был знаменит еще до того, как мы прославились в Мемфисе. Он был в группе под названием TNA, которая была известна в Мемфисе, вместе с TORA TORA и ROXY BLUE в конце 80-х — начале 90-х. И я всегда мечтал играть с ним в одной группе. И возможность отправиться в путешествие с Уэйном Суинни с самого начала была просто волшебной. А потом наблюдать, как все сводится к тому, что он один присутствует в том, что я называю "последними днями жизни Уэйна" и "последними днями SALIVA". Мы говорили о том, чтобы отправиться в реюнион-тур с Chris Dabaldo, оригинальным гитаристом SALIVA».



После того, как интервьюер отметил, что процесс воссоединения некоторых оригинальных участников SALIVA "был мутным" еще до начала тура, Josey согласился с ним:



«И не только для того, чтобы замутить все, но и для того, чтобы потом обвинить их в этом. Я подумал: "В чем это моя вина?" Я пытаюсь играть и делать все честно. Я пытаюсь активно, с позитивным настроем, этим заниматься. Я решил, что это будет круто для фанатов, которые просили нас, умоляли нас воссоединиться с первоначальными участниками (скорее всего ссылаясь на Amaru, он продолжил): И чтобы замутить эту тему, нужно сказать, что кто-то, кого даже не было в начале, кто был ребенком — этот парень еще был ребенком, когда мы выпускали "Click Click Boom". Этот парень был ребенком. Он тогда пытался поцеловать девушку и пойти на свидание. Ему было 15-16 лет. Так что, когда этот человек мутит воду, это просто душераздирающе. Я постоянно возвращаюсь к этому слову. А потом Уэйн позвонил мне и сказал: "Что ж, не похоже, что воссоединение состоится, так что, может быть, ты приедешь на музыкальный фестиваль Blue Ridge и выйдешь с ребятами на бис?" Они хотели, чтобы я выступил и спел "Always", "Your Disease" и "Click Click Boom". И я такой: "Да, Уэйн. Конечно".



Люди заходят в горящее здание, чтобы спасти тех, кого они любят, и я почувствовал, что хочу еще раз взглянуть Уэйну в лицо и еще раз почувствовать себя на сцене рядом с ним всеми правдами и неправдами — мне было все равно.».



Размышляя о переговорах с Amaru, которые состоялись перед выступлением в Blue Ridge, Josey сказал:



«Забавно, потому что даже во время переговоров о том, чтобы я сыграл всего три песни, [мы] ходили туда-сюда с этим парнем. И тогда, конечно, его менеджмент обвинил меня, сказав, что я примадонна и требую каких-то условий. Это абсолютная неправда. Это он был требовательным.



Мне потребовалась минута, но я разгадал его игру. Его игра заключается в том, что он делает все это, а затем обвиняет вас в том, будто все это придумали именно вы. Вот мой опыт общения с этим человеком. Ты разводишь руками и спрашиваешь: "Что происходит?" И тогда они обвиняют тебя. Они обращаются к прессе, к своим маленьким приспешникам и издательствам и обвиняют тебя. Они говорят, что проблема в тебе, что это ты все делаешь. И я был просто сбит с толку.



Нужно отдать должное парню за то, что он умеет играть в многомерные шахматы. Однажды я сказал своей жене, что этот парень приложил руку к каждому пирогу. Как только я разобрался в этом, он стал тур-менеджером, он был бизнес-менеджером, он бронировал концерты — он был как чертов швейцарский армейский нож для солистов. Он сделал все, что мог, но не стал таким, как я».







