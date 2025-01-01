Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Agnostic Front

*



5 ноя 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мне заметно лучше!»

14 окт 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

23 сен 2025 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

25 дек 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой

13 дек 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Когда я узнал о диагнозе, я не хотел ни с кем говорить»

16 окт 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы

23 июл 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT: «Мы пишем для тех, кто хочет услышать новое»

16 апр 2024 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT готовит биографию

5 янв 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы делаем всё от души, и люди это ощущают»

21 июн 2023 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT

14 фев 2022 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем

15 окт 2021 : 		 AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста

5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

20 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

13 сен 2019 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мне заметно лучше!»



zoom
ROGER MIRET в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как у него дела со здоровьем:

«Я чувствую себя прекрасно… Я благодарен за то, что у меня все хорошо, за то, что я жив. И когда я рассказывал о раке, то была просто потрясающая поддержка со стороны людей. Мне было приятно читать все комментарии и прочий материал. В некотором смысле это было полезно.

Сейчас у меня отличное здоровье. Я прохожу обследование каждые шесть месяцев, поэтому чувствую себя хорошо. И это самое главное!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 55

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом