сегодня



Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мне заметно лучше!»



ROGER MIRET в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как у него дела со здоровьем:



«Я чувствую себя прекрасно… Я благодарен за то, что у меня все хорошо, за то, что я жив. И когда я рассказывал о раке, то была просто потрясающая поддержка со стороны людей. Мне было приятно читать все комментарии и прочий материал. В некотором смысле это было полезно.



Сейчас у меня отличное здоровье. Я прохожу обследование каждые шесть месяцев, поэтому чувствую себя хорошо. И это самое главное!»







