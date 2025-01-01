Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 26
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 26
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
[= ||| все новости группы



*

Korpiklaani

*



5 ноя 2025 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

15 май 2025 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

17 фев 2025 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

7 ноя 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

6 июн 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

5 апр 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

15 мар 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

16 фев 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

19 янв 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

16 дек 2023 : 		 Новый альбом KORPIKLAANI выйдет весной

9 ноя 2023 : 		 Кавер-версия BONEY M от KORPIKLAANI

22 ноя 2022 : 		 Новая песня KORPIKLAANI

11 июн 2022 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

2 мар 2022 : 		 Выход альбома скрипача KORPIKLAANI отложен

25 янв 2022 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

10 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

12 сен 2021 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

2 сен 2021 : 		 Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI

13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

18 дек 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео KORPIKLAANI



zoom
Got The Time, новое видео KORPIKLAANI, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом