Korpiklaani
Финляндия
Folk Metal
Pagan Metal
http://www.korpiklaani.com
Myspace:
http://www.myspace.com/korpiklaani
Facebook:
https://www.facebook.com/korpiklaani
5 ноя 2025
:
Новое видео KORPIKLAANI
15 май 2025
:
Концертное видео KORPIKLAANI
17 фев 2025
:
Новое видео KORPIKLAANI
7 ноя 2024
:
Новое видео KORPIKLAANI
6 июн 2024
:
Новое видео KORPIKLAANI
5 апр 2024
:
Новое видео KORPIKLAANI
15 мар 2024
:
Новое видео KORPIKLAANI
16 фев 2024
:
Новое видео KORPIKLAANI
19 янв 2024
:
Новое видео KORPIKLAANI
16 дек 2023
:
Новый альбом KORPIKLAANI выйдет весной
9 ноя 2023
:
Кавер-версия BONEY M от KORPIKLAANI
22 ноя 2022
:
Новая песня KORPIKLAANI
11 июн 2022
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
2 мар 2022
:
Выход альбома скрипача KORPIKLAANI отложен
25 янв 2022
:
Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом
10 ноя 2021
:
Обучающее видео от KORPIKLAANI
12 сен 2021
:
Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом
2 сен 2021
:
Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI
13 авг 2021
:
Обучающее видео от KORPIKLAANI
22 июн 2021
:
Обучающее видео от KORPIKLAANI
1 апр 2021
:
Обучающее видео от KORPIKLAANI
11 мар 2021
:
Водка KORPIKLAANI получила награду
28 фев 2021
:
Обучающее видео от KORPIKLAANI
7 фев 2021
:
Новое видео KORPIKLAANI
11 янв 2021
:
Новое видео KORPIKLAANI
18 дек 2020
:
Новое видео KORPIKLAANI
23 ноя 2020
:
Новое видео KORPIKLAANI
25 окт 2020
:
Новое видео KORPIKLAANI
17 окт 2020
:
KORPIKLAANI выпустили масло для бороды
27 сен 2020
:
Кавер-версия POWERWOLF от KORPIKLAANI
20 авг 2020
:
KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о японском туре KORPIKLAANI
18 авг 2020
:
KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о российском туре KORPIKLAANI
2 авг 2020
:
KORPIKLAANI представили водку
17 июл 2020
:
Концертное видео KORPIKLAANI
3 июл 2020
:
Концертное видео KORPIKLAANI
13 июн 2020
:
Вокалистка NYTT LAND в в новой версии хита KORPIKLAANI
18 май 2020
:
Басист TURISAS в новой версии хита KORPIKLAANI
11 апр 2020
:
HEIDEVOLK в композиции KORPIKLAANI
17 мар 2020
:
Барабанщик ACHSAR в в композиции KORPIKLAANI
15 фев 2020
:
Гитарист SKILTRON в композиции KORPIKLAANI
11 янв 2020
:
Вокалист EXODUS в композиции KORPIKLAANI
6 дек 2019
:
Новое видео KORPIKLAANI
20 сен 2019
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
29 июн 2019
:
Видео с выступления KORPIKLAANI
8 мар 2019
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
16 фев 2019
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
28 янв 2019
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
24 авг 2018
:
Новое видео KORPIKLAANI
21 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI
7 авг 2018
:
Новое видео KORPIKLAANI
7 июл 2018
:
Новое видео KORPIKLAANI
21 июн 2018
:
Трейлер к новому альбому KORPIKLAANI
8 июн 2018
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
7 апр 2018
:
Новый альбом KORPIKLAANI выйдет осенью
22 ноя 2017
:
Видео из студии от KORPIKLAANI
30 авг 2017
:
Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI
20 авг 2017
:
Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI
10 авг 2017
:
Трейлер нового DVD KORPIKLAANI
29 июл 2017
:
Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI
1 июл 2017
:
Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI
23 дек 2016
:
Новое видео KORPIKLAANI
13 сен 2016
:
KORPIKLAANI записали гимн футбольного клуба
9 апр 2016
:
Анимационное видео от KORPIKLAANI
13 фев 2016
:
Концерт в Москве войдет на новый DVD KORPIKLAANI
16 окт 2015
:
Новое видео KORPIKLAANI
25 апр 2015
:
Новое видео KORPIKLAANI
8 апр 2015
:
Трейлер нового альбома KORPIKLAANI
14 мар 2015
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
11 мар 2015
:
Трейлер нового альбома KORPIKLAANI
9 фев 2015
:
Обложка нового альбома KORPIKLAANI
31 янв 2015
:
KORPIKLAANI выпустят новый альбом в мае
14 мар 2013
:
KORPIKLAANI расстались с аккордеонистом
2 июл 2012
:
Новое видео KORPIKLAANI
6 июн 2012
:
Видео с текстом от KORPIKLAANI
24 май 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома KORPIKLAANI
9 май 2012
:
KORPIKLAANI выпустят “Manala” в августе
29 мар 2012
:
KORPIKLAANI завершили запись альбома
22 фев 2012
:
Новый скрипач KORPIKLAANI
26 янв 2012
:
Название нового альбома KORPIKLAANI
14 сен 2011
:
KORPIKLAANI поменяли скрипача
4 янв 2011
:
Новое видео KORPIKLAANI
17 дек 2010
:
Новый сингл KORPIKLAANI
30 ноя 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома KORPIKLAANI
11 ноя 2010
:
KORPIKLAANI заканчивают работу над альбомом
19 июн 2009
:
KORPIKLAANI: Новый альбом доступен для прослушивания
15 июн 2009
:
Новое видео KORPIKLAANI в сети
15 май 2009
:
"Vodka" от KORPIKLAANI
24 апр 2009
:
Трек-лист нового альбома KORPIKLAANI
23 апр 2009
:
Новый сингл KORPIKLAANI
12 апр 2009
:
Обложка нового альбома KORPIKLAANI
1 фев 2009
:
KORPIKLAANI возвращаются в студию
22 янв 2009
:
Объявлено название нового альбома KORPIKLAANI
24 сен 2008
:
KORPIKLAANI: японский бонус-трек доступен для прослушивания
30 апр 2008
:
KORPIKLAANI: новое аудиоинтервью в сети
16 мар 2008
:
KORPIKLAANI опубликовали видео "Metsämies"
15 мар 2008
:
KORPIKLAANI: трейлер нового альбома в сети
9 янв 2008
:
Аудио-превью нового альбома KORPIKLAANI
29 дек 2007
:
KORPIKLAANI: обложка нового альбома
4 ноя 2007
:
Шведский круиз "Rock At Sea" не состоится
4 окт 2007
:
У KORPIKLAANI готов новый альбом
31 авг 2007
:
KORPIKLAANI подписали контракт с Nuclear Blast
15 май 2007
:
KORPIKLAANI : новое видео "Tervaskanto" в сети
16 апр 2007
:
Релиз нового альбома KORPIKLAANI откладывается до лета
17 мар 2007
:
KORPIKLAANI: новая песня в сети
20 фев 2007
:
Семпл новой песни KORPIKLAANI 'Tervaskanto' в сети
28 ноя 2006
:
KORPIKLAANI начали записывать новый альбом
27 фев 2006
:
Сэмплы с нового альбома KORPIKLAANI в сети
25 дек 2005
:
KORPIKLAANI: обложка нового альбома
17 ноя 2005
:
KORPIKLAANI начали запись нового альбома
18 окт 2005
:
KORPIKLAANI начинают запись альбома в ноябре
сегодня
Новое видео KORPIKLAANI
Got The Time, новое видео KORPIKLAANI, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 106
