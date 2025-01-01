6 ноя 2025



JAKE E. LEE: «Попасть под пулю было несчастьем, но в итоге всё обернулось удачей»



JAKE E. LEE в интервью "Talk Is Jericho" вновь коснулся недавней перестрелки, в которую он попал в Вегасе:



«Я выгуливал собаку. Было — я не знаю — 2:30, 3:00 утра, что-то в этом роде. Потому что это середина октября, а в прошлом году было жарко. В 3 утра было ещё около 27 градусов. Именно в это время я выгуливаю собаку. Обычно в это время прохладнее и тише. И вот мы пошли гулять. Я увидел двух парней в капюшонах, которые осматривали мотоцикл, стоявший у въезда в гараж моего соседа. Я подошёл, они меня увидели и сказали: "О чёрт". Они очень быстро стали идти по улице, но шли в том же направлении, что и я, к моему дому. Я шёл в ту сторону с 38-килограммовым питбулем. Я продолжал идти, а они всё время оглядывались через плечо, и, наверное, они решили, что я их преследовал, хотя на самом деле я просто шёл домой. Наконец они повернулись и стали светить мне в глаза фонариками. Они сказали: "Разворачивайся и проваливай отсюда". А я ответил: "Это вы должны развернуться и свалить отсюда. Это мой район. Вам здесь не место". И так повторялось несколько раз. Я понял, что это были подростки. Они были тощими, и я их не боялся. К тому же у меня была собака. Я думал, что это ни к чему не приведёт. Я сказал: "Я иду в ту сторону. Почему бы вам не пойти в другую сторону? Давайте на этом закончим". Они ничего не сказали, только: "Ладно". Я шёл и оглядывался, чтобы посмотреть, идут ли они за мной. А один парень стоял и смотрел на меня. И он говорит: «Всё. Иди дальше, ушлёпок". И это меня разозлило. Я обернулся и сказал: "Отребье". Потом я услышал выстрелы. До этого я не видел пистолета. Конечно, я бы, наверное, сказал что-то другое, если бы знал, что у них был пистолет. Но первое, что я увидел, это вспышки. А потом я услышал выстрелы и свист пуль. И я подумал: "Странно. Я слышу звук пуль". Потом я посмотрел вниз и увидел, что моя собака стоит рядом. Я подумал: "Они пытаются застрелить мою собаку". Поэтому я бросил поводок и сказал: "Иди домой". Он с радостью ушёл, а я наблюдал за ним. Они продолжали стрелять в мою собаку. К счастью, моя собака не пострадала, потому что это убило бы меня. Но после того, как он понял, что не может попасть в собаку, я почувствовал жжение в предплечье. Я подумал: "Чёрт. Наверное, меня задело". А потом я почувствовал, как будто что-то ударило меня в спину. И я решил: "Пора бежать". Я начал бежать, и тогда почувствовал удар в ногу. Пуля вошла в пятку и вышла чуть выше большого пальца. И это было странное ощущение. Как будто я наступил на вибратор. Ни один из выстрелов не был болезненным, что мне показалось интересным. Ранение в предплечье было похоже на ожог. Выстрел в спину был похож на толчок, а выстрел в ногу — как будто я босиком наступил на вибратор. Я испытал такое ощущение — не боль, а просто странное чувство. Но потом я упал на землю, и, лёжа на земле, я думал: "Это только что произошло? Это странно. Это нереально". Затем всё начало болеть. Появилась боль, и я понял, что нужно звонить в 911.



Попасть под пулю было несчастьем, но в итоге всё обернулось удачей. Пуля прошла сквозь предплечье, но не задела ни одной вены. Она не задела кость. Она просто прошла через мышцу, не разорвав её. Так что рана зажила довольно быстро. Это большое везение. Потому что тыльная сторона моей руки была онемевшей в течение примерно трёх недель, это было странно. Но чувствительность вернулась. Пуля в спине прошла очень близко к позвоночнику.



Забавно, потому что когда появились полицейские, они подняли мою рубашку и спросили: "Ты можешь двигать ногами?" Я ответил: "Да". А потом появились парамедики: "Ты можешь двигать ногами?" — "Да". Я попал в отделение неотложной помощи, и врач спросил: "Ты можешь двигать ногами?" Я ответил: "Да. С самого детства. В чём проблема? Почему все меня об этом спрашивают?" Потому что я ничего не знал, пока не вернулся домой из больницы. Моя дочь перевязывала рану. Она сказала: "О Боже, папа". Я ответил: "Сфотографируй и покажи мне, чтобы я понял, в чём проблема". И я воскликнул: "О Боже". Пуля прошла рядом с позвоночником. Но она не задела позвоночник. Были сломаны пара рёбер, проколото лёгкое, но всё это можно вылечить. Так что мне повезло. Другая пуля попала в пятку, и врач сказал, что она прошла бы насквозь и, вероятно, оторвала бы пару пальцев, но у меня титановая пятка, потому что я сломал её примерно 18 лет назад. Пуля попала в титан, отскочила, и у меня остались все пальцы. Это удача. В ту ночь у меня был телефон в кармане рубашки, а я обычно его туда не кладу. Я всегда кладу его в карман брюк. В ту ночь по какой-то причине я положил его в карман рубашки. Я упал на землю и понял: "Я не могу пошевелиться. О, мой телефон здесь. Так что я смог позвонить в 911". Так что произошло несколько счастливых случайностей — кроме того, что в меня стреляли».



На вопрос ведущего, поймали ли парней, которые в него стреляли, Jake ответил:



«Да, поймали. Я подружился с одним из детективов… Они поймали парней через две недели после стрельбы. И он сказал мне, что это произошло потому, что об этом несколько дней говорили в новостях на национальном уровне — на самом деле на международном. И мэрия, городской совет и прочие были в шоке: "Это очень плохо. В Лас-Вегасе нельзя выгулять собаку, чтобы тебя не подстрелили. Нам нужно решить эту проблему". Поэтому у них было больше ресурсов, чем обычно. И они поймали преступников. А пистолет был связан с двумя предыдущими убийствами. Этот парень уже убил двух человек. Так что я не сомневаюсь, что он пытался убить меня. К счастью, он не особо хороший стрелок. Ему были предъявлены обвинения в двух убийствах и покушении на убийство».







