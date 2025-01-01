Arts
*

Iommi

*



6 ноя 2025 : 		 TONY IOMMI поможет больнице

24 окт 2025 : 		 TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"

11 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «На прицеле есть один вокалист!»

23 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новом видео Робби Уильямса

21 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новой песне Робби Уильямса

14 май 2025 : 		 TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH

3 янв 2025 : 		 TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!

30 ноя 2024 : 		 TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»

18 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

12 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

11 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

10 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

27 сен 2024 : 		 TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса

15 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

8 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 авг 2024 : 		 TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI

3 авг 2024 : 		 Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью

26 июл 2024 : 		 TONY IOMMI представил новое видео

25 июл 2024 : 		 TONY IOMMI готовит новый сингл

7 июл 2024 : 		 Трейлер фотокниги TONY IOMMI

1 июл 2024 : 		 Выходит фотокнига TONY IOMMI

13 июн 2024 : 		 TONY IOMMI работает над новыми песнями

6 янв 2024 : 		 TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса

7 июл 2023 : 		 TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого

20 ноя 2022 : 		 TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH
|||| сегодня

TONY IOMMI поможет больнице



TONY IOMMI разыграет одну из своих гитар Gibson SG, чтобы собрать деньги для больницы, где он проходил лечение от рака.

В 2012 году 77-летний легендарный гитарист проходил лечение в больнице Heartlands в Бирмингеме, Великобритания, после того, как несколькими месяцами ранее у него была диагностирована лимфома. Четыре года спустя Айомми сообщил, что его рак находится в стадии ремиссии.

TONY IOMMI присоединился к сотрудникам Heartlands Hospital, чтобы помочь начать сбор средств в рамках сбора 150 000 фунтов стерлингов на реконструкцию онкологического центра больницы.

Рассказывая Би-би-си о своем диагнозе, TONY IOMMI сказал: «Это был ужасный шок. Это действительно тяжело, когда ты проходишь через такое. Ты просто никогда не задумываешься, пока не окажешься в такой ситуации, и я знаю, как это тяжело и что они чувствуют. Мне нравится отдавать что-то взамен, быть вовлеченным и помогать».

Размышляя о лечении, которое он получил в Heartlands, Tony сказал: «Чем больший комфорт вы сможете обеспечить пациенту, тем лучше. Я знаю, что, когда я был в больнице, они очень хорошо ко мне относились, все были такими милыми, медсестры были отзывчивыми и все были замечательными. Правильное окружение чертовски много значит!»

Iommi сделает объявление в своих социальных сетях, когда начнется лотерея.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
