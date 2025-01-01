сегодня



TONY IOMMI поможет больнице



TONY IOMMI разыграет одну из своих гитар Gibson SG, чтобы собрать деньги для больницы, где он проходил лечение от рака.



В 2012 году 77-летний легендарный гитарист проходил лечение в больнице Heartlands в Бирмингеме, Великобритания, после того, как несколькими месяцами ранее у него была диагностирована лимфома. Четыре года спустя Айомми сообщил, что его рак находится в стадии ремиссии.



TONY IOMMI присоединился к сотрудникам Heartlands Hospital, чтобы помочь начать сбор средств в рамках сбора 150 000 фунтов стерлингов на реконструкцию онкологического центра больницы.



Рассказывая Би-би-си о своем диагнозе, TONY IOMMI сказал: «Это был ужасный шок. Это действительно тяжело, когда ты проходишь через такое. Ты просто никогда не задумываешься, пока не окажешься в такой ситуации, и я знаю, как это тяжело и что они чувствуют. Мне нравится отдавать что-то взамен, быть вовлеченным и помогать».



Размышляя о лечении, которое он получил в Heartlands, Tony сказал: «Чем больший комфорт вы сможете обеспечить пациенту, тем лучше. Я знаю, что, когда я был в больнице, они очень хорошо ко мне относились, все были такими милыми, медсестры были отзывчивыми и все были замечательными. Правильное окружение чертовски много значит!»



Iommi сделает объявление в своих социальных сетях, когда начнется лотерея.







