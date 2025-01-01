Arts
Новости
Новая песня NEW FOUND GLORY



"Treat Yourself", новая песня группы NEW FOUND GLORY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Listen Up!", релиз которого намечен на 20 февраля на Pure Noise Records:

01. Boom Roasted
02. 100%
03. Laugh It Off
04. A Love Song
05. Beer and Blood Stains
06. Medicine
07. Treat Yourself
08. Dream Born Again
09. You Got This
10. Frankenstein's Monster




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
