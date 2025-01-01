Новое видео TAILGUNNER

сегодня



"Midnight Blitz", новое видео группы TAILGUNNER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Midnight Blitz", выходящего шестого февраля на Napalm Records. Продюсером материала является K.K. Downing:



01. Midnight Blitz

02. Tears In Rain

03. Follow Me In Death

04. Dead Until Dark

05. Barren Lands And Seas Of Red

06. War In Heaven

07. Blood Sacrifice

08. Night Raids

09. Eye Of The Storm

10. Eulogy



«Во время гастролей с нашим дебютным альбомом мы выступали на одной сцене с участниками IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и ACCEPT — мы смотрели, учились и записывали все это на пленку. Целью, стоявшей перед "Midnight Blitz", было создать альбом с такой же открывашкой, как и "Aces High", "Painkiller", "Welcome To The Jungle" и "Hells Bells". Все помнят, как вы впервые слышите вступительный трек с альбома, который меняет все. Волосы у вас на затылке встают дыбом, и вы понимаете, что с этого момента ничто уже не будет прежним. Последовательность запуска следующей эры TAILGUNNER была изменена. 'Masters of the skies, never call it quits. Time to do or die, we are the Midnight Blitz!'»



Downing: «TAILGUNNER — это группа, появление которой мы должны были увидеть много лет назад в Великобритании. Они олицетворяют все, что есть в хэви-металле. Они громкие и гордые, и они произошли от всех, кто играл в металле до нас — их энергия и необузданность, а также их стиль металла вобрали в себя всех крестных отцов и многое другое. MAIDEN, PRIEST, MOTÖRHEAD, DEF LEPPARD — список можно продолжать бесконечно. Группа обладает юношеской свежестью и уникальностью, которые, без сомнения, сделают их настоящими металлическими фаворитами среди фанатов».



TAILGUNNER продолжают: «Подобно призрачным облакам, "Midnight Blitz" беззвучно разносится в воздухе. Наступая на свою жертву, приверженцы хэви-металла наносят удары со скоростью звука. Теперь кровь может течь рекой! Во время гастролей с нашим дебютным альбомом один из техников назвал нас "незаконнорожденными детьми MAIDEN и PRIEST", и это стало лейтмотивом нашего нового альбома "Midnight Blitz". Как и наши предшественники, мы полны решимости двигаться вперед, постоянно совершенствуя свое звучание и опираясь на то, что у нас есть, но никогда не поступаясь тем, с чего начинали, — чистым хэви-металлом! Мы не просто преклоняемся перед алтарем тех, кто ушел раньше, но полны решимости встать на него и стать героями для целого нового поколения! Мы отыграли более 100 концертов в турне с материалом дебютной пластинки, выступая на одной сцене с одними из самых легендарных исполнителей металла, платя за это кровью, потом, слезами и бесконечными ночами в разъездах. Все, чему мы научились, представлено здесь в 10 треках, которые, по нашему мнению, могут стать настоящей классикой TAILGUNNER. Спродюсирован никем иным, как богом металлической гитары K.K. Downing, тесное сотрудничество с ним сделало весь процесс незабываемым, и вы сами можете услышать эти прикосновения настоящего металлического бога на протяжении всего альбома!»







