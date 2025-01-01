Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Новости
Stephen Pearcy

7 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI о новых концертах с STEPHEN PEARCY

18 авг 2025 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI

12 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI

10 апр 2025 : 		 STEPHEN PEARCY о концертах с WARREN DEMARTINI

8 апр 2025 : 		 STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI отыграли первое шоу

30 мар 2025 : 		 STEPHEN PEARCY обещает сюрпризы

2 фев 2025 : 		 STEPHEN PEARCY о термине "hair metal": «Забавный он!»

4 янв 2025 : 		 STEPHEN PEARCY исполнил недавно выпущенный трек RATT

26 окт 2024 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

13 сен 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»

30 авг 2024 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

12 авг 2024 : 		 STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STEPHEN PEARCY

7 июл 2024 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к STEPHEN PEARCY

4 янв 2024 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT

20 дек 2023 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

14 сен 2023 : 		 STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock
WARREN DEMARTINI о новых концертах с STEPHEN PEARCY



WARREN DEMARTINI в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, каково вновь играть со STEPHEN'ом PEARCY:

«О боже мой. Это было просто потрясающе. [Сегодняшний концерт в The Sands в Канкуне, Мексика], по-моему, будет нашим 14-м концертом после майского рок-фестиваля M3, и он становится все лучше и лучше, все напряженнее и напряженнее. И эта телепатия никогда не покидала нас на сцене, возвращаясь к началу 80-х. Это просто возвращение к воплощенной мечте».

На вопрос, говорили ли они со Steven о совместном создании новой музыки, Warren ответил:

«Мы разговаривали в самых странных ситуациях. Мы ждали выхода на сцену в Анахайме. Свет погас. Мы за кулисами, из-за тумана и записи вступления. И вот тогда-то мы и начинаем болтать о всякой всячине, ожидая, пока пройдут эти две минуты. И он такой: "Эй, давай подумаем о том, чтобы по-настоящему собраться и написать что-нибудь в следующем году". И я jndtnbk: "Я готов, когда будешь готов и ты, брат"».




Сообщений нет

просмотров: 46

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
