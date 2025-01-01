сегодня



WARREN DEMARTINI о новых концертах с STEPHEN PEARCY



WARREN DEMARTINI в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, каково вновь играть со STEPHEN'ом PEARCY:



«О боже мой. Это было просто потрясающе. [Сегодняшний концерт в The Sands в Канкуне, Мексика], по-моему, будет нашим 14-м концертом после майского рок-фестиваля M3, и он становится все лучше и лучше, все напряженнее и напряженнее. И эта телепатия никогда не покидала нас на сцене, возвращаясь к началу 80-х. Это просто возвращение к воплощенной мечте».



На вопрос, говорили ли они со Steven о совместном создании новой музыки, Warren ответил:



«Мы разговаривали в самых странных ситуациях. Мы ждали выхода на сцену в Анахайме. Свет погас. Мы за кулисами, из-за тумана и записи вступления. И вот тогда-то мы и начинаем болтать о всякой всячине, ожидая, пока пройдут эти две минуты. И он такой: "Эй, давай подумаем о том, чтобы по-настоящему собраться и написать что-нибудь в следующем году". И я jndtnbk: "Я готов, когда будешь готов и ты, брат"».







+0 -0



просмотров: 46

