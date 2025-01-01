Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»



zoom
GUS G. в недавнем интервью рассказал о тех временах, когда он был в составе группы OZZY OSBOURNE:

«Я не могу сказать ничего плохого об этих людях (Оззи и его жене Шэрон). Они очень хорошо ко мне относились, пока я был с ними. Ты словно становишься частью семьи. Так что это были хорошие времена. Мы много смеялись. Это британцы из 1960-х и 1970-х, их юмор просто безумный. Так что невозможно находиться в одной комнате с ними и не начать смеяться через пару минут. Они всегда отпускают шутки, всегда говорят что-то смешное. Оззи был тем самым сумасшедшим персонажем, которого все видели по телевизору. Было приятно слушать, как эти ребята рассказывают свои истории, каждый из них смешной по-своему. Для меня это были одни из лучших лет в моей жизни».

На вопрос, что он почувствовал, когда впервые услышал о кончине Оззи, Gus ответил:

«Это задело меня за живое. Это было шокирующе. Я не ожидал этого. Я знал, что он был очень болен. Но это произошло через пару недель после того, как он дал свой большой прощальный концерт. Поэтому это шокировало. Если оглянуться назад, это нельзя было спланировать. Пожалуй, всё это было в некотором смысле предначертано. Но я думаю, это потрясло всех, потому что они видели его на сцене за 10 дней до его кончины. И он был в хорошем настроении.

В любом случае для меня это было очень тяжело, хотя я и не был с ним близок после того, как ушёл из группы, — мы не поддерживали связь и не были друзьями. Но он очень важная фигура в моей музыкальной карьере и в моей жизни. Я чувствую, что есть моя жизнь до и после Оззи. Так что для меня это были серьёзная трансформация и важное изменение в моей жизни. И, конечно, это повлияло на меня. Так что я буду скучать по нему, конечно, как и все остальные».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом