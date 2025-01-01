сегодня



GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»



GUS G. в недавнем интервью рассказал о тех временах, когда он был в составе группы OZZY OSBOURNE:



«Я не могу сказать ничего плохого об этих людях (Оззи и его жене Шэрон). Они очень хорошо ко мне относились, пока я был с ними. Ты словно становишься частью семьи. Так что это были хорошие времена. Мы много смеялись. Это британцы из 1960-х и 1970-х, их юмор просто безумный. Так что невозможно находиться в одной комнате с ними и не начать смеяться через пару минут. Они всегда отпускают шутки, всегда говорят что-то смешное. Оззи был тем самым сумасшедшим персонажем, которого все видели по телевизору. Было приятно слушать, как эти ребята рассказывают свои истории, каждый из них смешной по-своему. Для меня это были одни из лучших лет в моей жизни».



На вопрос, что он почувствовал, когда впервые услышал о кончине Оззи, Gus ответил:



«Это задело меня за живое. Это было шокирующе. Я не ожидал этого. Я знал, что он был очень болен. Но это произошло через пару недель после того, как он дал свой большой прощальный концерт. Поэтому это шокировало. Если оглянуться назад, это нельзя было спланировать. Пожалуй, всё это было в некотором смысле предначертано. Но я думаю, это потрясло всех, потому что они видели его на сцене за 10 дней до его кончины. И он был в хорошем настроении.



В любом случае для меня это было очень тяжело, хотя я и не был с ним близок после того, как ушёл из группы, — мы не поддерживали связь и не были друзьями. Но он очень важная фигура в моей музыкальной карьере и в моей жизни. Я чувствую, что есть моя жизнь до и после Оззи. Так что для меня это были серьёзная трансформация и важное изменение в моей жизни. И, конечно, это повлияло на меня. Так что я буду скучать по нему, конечно, как и все остальные».







