Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
40
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
32
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Нюхает ли гитарист METALLICA?
30
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
Дата :
с
по
все новости группы
Nightfall
Греция
Black Metal
Dark Metal
Death Metal
https://nightfallofficial.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/nightfallband
6 ноя 2025
:
Новое видео NIGHTFALL
3 май 2025
:
Новое видео NIGHTFALL
16 апр 2025
:
Новая песня NIGHTFALL
25 мар 2025
:
Видео с текстом от NIGHTFALL
18 фев 2025
:
Новое видео NIGHTFALL
9 янв 2023
:
Видео с текстом от NIGHTFALL
29 май 2022
:
Концертное видео NIGHTFALL
24 фев 2022
:
Концертное видео NIGHTFALL
24 июн 2021
:
Цензурная версия клипа NIGHTFALL
22 июн 2021
:
Новое видео NIGHTFALL
4 июн 2021
:
Пополнение в NIGHTFALL
10 мар 2021
:
Новый альбом NIGHTFALL доступен для прослушивания
9 фев 2021
:
Видео с текстом от NIGHTFALL
19 янв 2021
:
Умер бывший басист NIGHTFALL
8 янв 2021
:
Новая песня NIGHTFALL
10 дек 2020
:
Видео с текстом от NIGHTFALL
28 ноя 2020
:
Концертное видео NIGHTFALL
11 сен 2020
:
Концертное видео NIGHTFALL
19 июл 2020
:
NIGHTFALL на Season Of Mist
13 окт 2013
:
Видео с текстом от NIGHTFALL
14 янв 2013
:
Новая песня NIGHTFALL
20 ноя 2012
:
Видео с текстом от NIGHTFALL
11 ноя 2012
:
NIGHTFALL завершили запись
16 янв 2012
:
NIGHTFALL начали работу над альбомом
13 сен 2011
:
Новое видео NIGHTFALL
20 апр 2011
:
Новый гитарист и басист NIGHTFALL
23 авг 2010
:
Новое видео NIGHTFALL
26 июл 2010
:
Две новые песни NIGHTFALL
12 июл 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTFALL
8 июл 2010
:
Тизер нового альбома NIGHTFALL
9 июн 2010
:
NIGHTFALL пригласили TRAVIS`а SMITH`а для работы над обложкой
11 май 2010
:
Детали нового альбома NIGHTFALL
13 апр 2010
:
NIGHTFALL заключили соглашение с Metal Blade Records
2 апр 2010
:
Первое фото нового состава NIGHTFALL
9 фев 2010
:
NIGHTFALL возвращаются!
сегодня
Новое видео NIGHTFALL
The Traders of Anathema, новое видео NIGHTFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Children of Eve', выход которого состоялся второго мая на Season of Mist:
I Hate
The Cannibal
Lurking
Inside My Head
Seeking Revenge
For The Expelled Ones
The Traders of Anathema
With Outlandish Desire to Disobey
The Makhaira of the Deceiver
Christian Svengali
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 26
Сообщений нет