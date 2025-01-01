Arts
Nightfall
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
Nightfall

6 ноя 2025 : 		 Новое видео NIGHTFALL

3 май 2025 : 		 Новое видео NIGHTFALL

16 апр 2025 : 		 Новая песня NIGHTFALL

25 мар 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

18 фев 2025 : 		 Новое видео NIGHTFALL

9 янв 2023 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

29 май 2022 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

24 фев 2022 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

24 июн 2021 : 		 Цензурная версия клипа NIGHTFALL

22 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHTFALL

4 июн 2021 : 		 Пополнение в NIGHTFALL

10 мар 2021 : 		 Новый альбом NIGHTFALL доступен для прослушивания

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

19 янв 2021 : 		 Умер бывший басист NIGHTFALL

8 янв 2021 : 		 Новая песня NIGHTFALL

10 дек 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

28 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

11 сен 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

19 июл 2020 : 		 NIGHTFALL на Season Of Mist

13 окт 2013 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

14 янв 2013 : 		 Новая песня NIGHTFALL

20 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

11 ноя 2012 : 		 NIGHTFALL завершили запись

16 янв 2012 : 		 NIGHTFALL начали работу над альбомом

13 сен 2011 : 		 Новое видео NIGHTFALL

20 апр 2011 : 		 Новый гитарист и басист NIGHTFALL
Новое видео NIGHTFALL



The Traders of Anathema, новое видео NIGHTFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Children of Eve', выход которого состоялся второго мая на Season of Mist:

I Hate
The Cannibal
Lurking
Inside My Head
Seeking Revenge
For The Expelled Ones
The Traders of Anathema
With Outlandish Desire to Disobey
The Makhaira of the Deceiver
Christian Svengali




