Видео от барабанщика SEPULTURA

4 июл 2024 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»
24 июн 2024 :
|
Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте
15 июн 2024 :
|
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
16 май 2024 :
|
Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA
14 май 2024 :
|
11 май 2024 :
|
Drum-cam от SEPULTURA
7 май 2024 :
|
26 апр 2024 :
|
24 апр 2024 :
|
16 апр 2024 :
|
SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке
30 мар 2024 :
|
20 мар 2024 :
|
3 мар 2024 :
|
SEPULTURA открыла тур
3 мар 2024 :
|
Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком
28 фев 2024 :
|
ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA
27 фев 2024 :
|
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
20 янв 2024 :
|
MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»
27 дек 2023 :
|
Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK
26 дек 2023 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»
8 дек 2023 :
|
SEPULTURA едет в прощальный тур
27 ноя 2023 :
|
Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»
23 ноя 2023 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»
21 ноя 2023 :
|
Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»
2 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
30 окт 2023 :
|
26 окт 2023 :
|
18 окт 2023 :
|
11 сен 2023 :
|
Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов
6 сен 2023 :
|
Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»
29 авг 2023 :
|
Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»
27 авг 2023 :
|
23 авг 2023 :
|
SEPULTURA отметит 40 лет альбомом
22 июл 2023 :
|
Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы
24 май 2023 :
|
Видео с выступления SEPULTURA
30 апр 2023 :
|
Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA
1 мар 2023 :
|
Drum-cam от барабанщика SEPULTURA
27 фев 2023 :
|
MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»
22 фев 2023 :
|
MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»
28 дек 2022 :
|
21 дек 2022 :
|
PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA
14 дек 2022 :
|
PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к SEPULTURA
10 дек 2022 :
|
SEPULTURA о европейском туре
6 окт 2022 :
|
Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"
5 сен 2022 :
|
SEPULTURA с оркестром
10 авг 2022 :
|
3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA
1 авг 2022 :
|
MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Для меня это особенная пластинка»
29 июл 2022 :
|
ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA
22 июл 2022 :
|
MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA
12 июл 2022 :
|
Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA
7 июл 2022 :
|
Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»
3 июл 2022 :
|
30 июн 2022 :
|
IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»
29 июн 2022 :
|
SEPULTURA без Kisser'a
27 июн 2022 :
|
23 июн 2022 :
|
ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA
21 июн 2022 :
|
6 май 2022 :
|
25 апр 2022 :
|
У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит
12 апр 2022 :
|
11 апр 2022 :
|
Барабанщику SEPULTURA сделали операцию
8 апр 2022 :
|
SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA
5 апр 2022 :
|
Барабанщик SEPULTURA сломал ногу
1 апр 2022 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»
29 мар 2022 :
|
21 мар 2022 :
|
DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA
13 мар 2022 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»
15 фев 2022 :
|
DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой
14 фев 2022 :
|
Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA
5 фев 2022 :
|
Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу
2 фев 2022 :
|
MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA
31 янв 2022 :
|
Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист
19 янв 2022 :
|
Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA
4 янв 2022 :
|
Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ
3 янв 2022 :
|
MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми
28 дек 2021 :
|
Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика
24 дек 2021 :
|
24 дек 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Lars был без ума от нашего барабанщика»
21 дек 2021 :
|
MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA: «Да мне...»
4 дек 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»
18 ноя 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»
5 ноя 2021 :
|
Обновленная версия клипа SEPULTURA
2 ноя 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию
21 окт 2021 :
|
SEPULTURA перенесла европейский тур
15 окт 2021 :
|
11 окт 2021 :
|
Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19
29 сен 2021 :
|
Вскрытие SEPULTURA
31 авг 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта
28 авг 2021 :
|
Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»
27 авг 2021 :
|
Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью
24 авг 2021 :
|
Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»
23 авг 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов
15 авг 2021 :
|
14 авг 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»
2 авг 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»
25 июл 2021 :
|
Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни
16 июл 2021 :
|
13 июл 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»
5 июл 2021 :
|
Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA
5 июл 2021 :
|
ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»
26 июн 2021 :
|
Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить
26 июн 2021 :
|
8-летняя девочка исполняет SEPULTURA
24 июн 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов
23 июн 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»
16 июн 2021 :
|
8 июн 2021 :
|
Новый релиз SEPULTURA выйдет летом
4 июн 2021 :
|
¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео
1 июн 2021 :
|
MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»
24 фев 2021 :
|
SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS
28 янв 2021 :
|
Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT
8 янв 2021 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»
24 дек 2020 :
|
Карантинный альбом от SEPULTURA
20 дек 2020 :
|
IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году
14 дек 2020 :
|
Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA
7 дек 2020 :
|
Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA
4 дек 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»
2 дек 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим
23 ноя 2020 :
|
8 ноя 2020 :
|
Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA
25 окт 2020 :
|
Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA
22 окт 2020 :
|
Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA
28 сен 2020 :
|
18 сен 2020 :
|
10 сен 2020 :
|
Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA
9 сен 2020 :
|
Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT
27 авг 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA
14 авг 2020 :
|
RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA
7 авг 2020 :
|
Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD
30 июл 2020 :
|
CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA
29 июл 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»
24 июл 2020 :
|
DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA
22 июл 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»
17 июл 2020 :
|
DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA
16 июл 2020 :
|
Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA
13 июл 2020 :
|
Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»
28 июн 2020 :
|
FLESHWOLF исполнили SEPULTURA
27 июн 2020 :
|
Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA
18 июн 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA
12 июн 2020 :
|
1 июн 2020 :
|
ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Взаимопонимание было мгновенным»
31 май 2020 :
|
24 май 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Тот факт, что в США в тюрьмах больше всего людей в мире, просто ошеломляет!»
22 май 2020 :
|
14 май 2020 :
|
8 май 2020 :
|
27 апр 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Я не хочу в каменный век»
23 апр 2020 :
|
9 апр 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Последний раз я ел мясо в 15 лет»
20 мар 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Тур KISS все для меня поменял»
16 мар 2020 :
|
SEPULTURA отменили тур из-за коронавируа
5 мар 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA о сочинении нового альбома
26 фев 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Многие люди просто застряли в прошлом»
14 фев 2020 :
|
Басист SEPULTURA: «Пока мы в добром здравии и полны сил, я верю, что мы будем продолжать ездить в туры»
11 фев 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Мы здесь не для того, чтобы угодить всем»
10 фев 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA: «Музыкальные стриминговые сервисы уничтожили продажи физических носителей»
8 фев 2020 :
|
5 фев 2020 :
|
Жена MAX'a CAVALERA'ы — вокалисту SEPULTURA: «Пшл нах!»
5 фев 2020 :
|
Вокалист SEPULTURA о постоянных вопросах фанатов о возвращении Max'a
5 фев 2020 :
|
Басист SEPULTURA: «Реюнион с Max'ом должен случиться естественным путём»
21 янв 2020 :
|
16 янв 2020 :
|
20 дек 2019 :
|
28 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA
8 ноя 2019 :
|
6 окт 2019 :
|
SEPULTURA показали обложку нового альбома
20 сен 2019 :
|
SEPULTURA завершила запись
12 авг 2019 :
|
SEPULTURA начали запись нового альбома
10 июн 2019 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к STEVE VAI
7 июн 2019 :
|
13 май 2019 :
|
SEPULTURA начнут запись в августе
3 май 2019 :
|
1 май 2019 :
|
SEPULTURA не пустили в Ливан
15 дек 2018 :
|
SEPULTURA выпускает вино
1 окт 2018 :
|
Музыканты SLIPKNOT, Ex-SHINEDOWN исполняют SEPULTURA
5 сен 2018 :
|
31 авг 2018 :
|
Лидер SEPULTURA: «Раньше 2020 ничего от нас не ждите!»
16 авг 2018 :
|
Рассказ о европейском туре SEPULTURA
15 авг 2018 :
|
SEPULTURA хочет выпустить документальный фильм
14 авг 2018 :
|
12 авг 2018 :
|
Рассказ о европейском туре SEPULTURA
10 авг 2018 :
|
У SEPULTURA уже есть несколько демо
13 июн 2018 :
|
6 июн 2018 :
|
SEPULTURA впервые за 17 лет выступила в Японии
22 май 2018 :
|
4 май 2018 :
|
Закулисное видео от SEPULTURA
26 мар 2018 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Мы прошли через хаос перед тем, как Max ушёл»
25 мар 2018 :
|
Колыбельные от SEPULTURA
23 мар 2018 :
|
Гитарист SEPULTURA о решении SLAYER уйти
23 мар 2018 :
|
Документальный фильм о SEPULTURA выйдет осенью
21 мар 2018 :
|
MAX CAVALERA: «Мне надо было сохранить имя SEPULTURA за собой», ANDREAS KISSER не согласен
20 мар 2018 :
|
Как SEPULTURA оказалось первой тяжёлой командой, выступившей на Кубе
6 мар 2018 :
|
Лидер SEPULTURA: «Мне неинтересно перезаписывать классику»
29 сен 2017 :
|
Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава
1 авг 2017 :
|
18 июл 2017 :
|
Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью
23 июн 2017 :
|
30 май 2017 :
|
MAX и IGOR CAVALERA отказали в использовании музыки SEPULTURA в документальном фильме
22 май 2017 :
|
SEPULTURA ответила на вопросы поклонников
17 май 2017 :
|
Лидер SEPULTURA: «Все приходящие в команду вносили свой вклад»
6 май 2017 :
|
Документальный фильм о SEPULTURA выйдет весной
11 апр 2017 :
|
SEPULTURA выступили на бразильском телешоу
6 апр 2017 :
|
SEPULTURA хотят сделать тур с латиноамериканским уклоном
22 мар 2017 :
|
SEPULTURA готовят нечто особенное
14 мар 2017 :
|
Гитарист SEPULTURA в программе "Тяжёлые Будни"
28 фев 2017 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Да мне пофиг на мнение Max'a»
2 фев 2017 :
|
30 янв 2017 :
|
Вокалист SEPULTURA не обращает внимания на критику фанатов Max'a
24 янв 2017 :
|
Лидер SEPULTURA: «Мы никогда не пытались заменить Max'a»
23 дек 2016 :
|
10 дек 2016 :
|
11 ноя 2016 :
|
SEPULTURA выпустила сингл
1 ноя 2016 :
|
Вокалист TESTAMENT о прослушивании в SEPULTURA
31 окт 2016 :
|
SEPULTURA исполнила новую песню
29 окт 2016 :
|
Новый альбом SEPULTURA выйдет зимой
26 окт 2016 :
|
Документальный фильм от SEPULTURA
25 окт 2016 :
|
13 окт 2016 :
|
4 июл 2016 :
|
SEPULTURA исполнили новую песню
6 июн 2016 :
|
Полиция остановила концерт SEPULTURA в Египте
21 май 2016 :
|
Грядущий альбом SEPULTURA "вновь станет чем-то новым" для фэнов
20 май 2016 :
|
SEPULTURA опубликовали видео из студии
10 май 2016 :
|
4 май 2016 :
|
27 апр 2016 :
|
6 апр 2016 :
|
SEPULTURA собираются в студию в мае
25 мар 2016 :
|
Экс-менеджер SEPULTURA: «Вы всё так же одержимы мной и мужем»
25 мар 2016 :
|
Трейлер документального фильма SEPULTURA
24 мар 2016 :
|
Бывшие и нынешние музыканты SEPULTURA выступят вместе...
10 мар 2016 :
|
Тизер документального фильма SEPULTURA
26 фев 2016 :
|
25 фев 2016 :
|
SEPULTURA приступили к сочинению
30 ноя 2015 :
|
SEPULTURA на ранней стадии работы над демо к новому альбому
23 ноя 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Тема реюниона вечна»
20 окт 2015 :
|
MAX CAVALERA о возможном воссоединении SEPULTURA
16 сен 2015 :
|
SEPULTURA о туре мечты
13 сен 2015 :
|
IGOR CAVALERA гордится каждым альбомом SEPULTURA
10 сен 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA очень рад за KIKO LOUREIRO
25 авг 2015 :
|
MAX CAVALERA считает и возможный реюнион SEPULTURA "полным дерьмом"
19 авг 2015 :
|
Новый альбом SEPULTURA может выйти в 2016
11 авг 2015 :
|
6 авг 2015 :
|
MAX CAVALERA считает современную SEPULTURA "полным дерьмом"
4 авг 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA о прослушивании в группу вокалиста TESTAMENT
22 июл 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Большинство в Америке видят в нас злодеев из-за разрыва с Max'ом»
13 июл 2015 :
|
В туровом автобусе с SEPULTURA
26 июн 2015 :
|
IGOR CAVALERA: «SEPULTURA стоило уйти»
26 июн 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA о новом материале
10 июн 2015 :
|
17 май 2015 :
|
14 май 2015 :
|
Вокалист SEPULTURA о джеме со Steve'ом Vai'eм
11 май 2015 :
|
STEVE VAI присоединился на сцене к SEPULTURA
28 апр 2015 :
|
'DarkSide' от SEPULTURA
25 апр 2015 :
|
Юбилейный ЕР SEPULTURA выйдет в июне
11 мар 2015 :
|
SEPULTURA отметят юбилей выпуском песни
10 мар 2015 :
|
SEPULTURA. Видеообращение к российским поклонникам
23 фев 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA и бывший ударник SLAYER исполняют Hendrix'a
21 фев 2015 :
|
21 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA хочет бить лица, когда его спрашивают о реюнионе SEPULTURA
20 фев 2015 :
|
IGOR CAVALERA о первом выступлении SEPULTURA: "Даже наши друзья называли тот концерт отвратительным"
29 дек 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Надеюсь ещё на лет 30 карьеры!»
9 дек 2014 :
|
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA: "Тема закрыта"
5 дек 2014 :
|
Репортаж о юбилее SEPULTURA
19 ноя 2014 :
|
Первая часть биографии SEPULTURA
12 ноя 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Вопросы о реюнионе классического состава — настоящая боль в заднице»
12 ноя 2014 :
|
IGOR CAVALERA «искренне надеется» на реюнион классического состава SEPULTURA
13 окт 2014 :
|
Биография SEPULTURA выйдет в декабре
29 сен 2014 :
|
Видео с выступления SEPULTURA и LES TAMBOURS DU BRONX
15 сен 2014 :
|
25 авг 2014 :
|
24 авг 2014 :
|
25 июл 2014 :
|
Трек-лист нового DVD SEPULTURA
9 июл 2014 :
|
Вокалист SEPULTURA сказал, что одобряет протесты бразильцев против правительства из-за трат на футбол
8 июл 2014 :
|
DVD SEPULTURA выйдет в сентябре
22 июн 2014 :
|
13 июн 2014 :
|
9 июн 2014 :
|
7 июн 2014 :
|
Демо 'Roots Bloody Roots' 'Roots Bloody Roots'
20 май 2014 :
|
SEPULTURA в 'House Of Jam'
16 май 2014 :
|
9 мар 2014 :
|
7 мар 2014 :
|
21 фев 2014 :
|
Aaralyn исполняет SEPULTURA
15 янв 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнили классику SEPULTURA
24 дек 2013 :
|
Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнил BLACK SABBATH, IRON MAIDEN
10 ноя 2013 :
|
SEPULTURA в 'Paulo Miklos Show'
7 ноя 2013 :
|
30 окт 2013 :
|
SEPULTURA не приедут в Северную Америку из-за проблем с визами
29 окт 2013 :
|
Вокалист RATOS DE PORÃO присоединился на сцене к SEPULTURA
26 окт 2013 :
|
Новый альбом SEPULTURA доступен для прослушивания
19 окт 2013 :
|
Семплы новых песен SEPULTURA
12 окт 2013 :
|
Группа SEPULTURA исполнила новую песню
2 окт 2013 :
|
Трейлер нового альбома SEPULTURA
21 сен 2013 :
|
20 сен 2013 :
|
13 сен 2013 :
|
6 сен 2013 :
|
26 авг 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SEPULTURA
20 июл 2013 :
|
Название нового альбома SEPULTURA
17 июл 2013 :
|
12 июл 2013 :
|
11 июл 2013 :
|
SEPULTURA завершила запись альбома
21 июн 2013 :
|
DAVE LOMBARDO в студии с SEPULTURA
19 июн 2013 :
|
DAVE LOMBARDO на новом альбоме SEPULTURA
10 июн 2013 :
|
Гитарист SEPULTURA из студии
30 май 2013 :
|
Гитарист SEPULTURA о гитаристе SLAYER
8 май 2013 :
|
Видео с выступления SEPULTURA с временным ударником
30 апр 2013 :
|
SEPULTURA приступила к сбору средств на документальный фильм
5 апр 2013 :
|
ROSS ROBINSON будет продюсировать новый альбом SEPULTURA
28 фев 2013 :
|
SEPULTURA начали сочинение материала
31 янв 2013 :
|
Новое видео MAXIMUM HEDRUM с участием вокалиста SEPULTURA
17 дек 2012 :
|
Пиво от SEPULTURA
5 дек 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA записал песню с кантри-дуэтом
1 дек 2012 :
|
29 ноя 2012 :
|
Фрагмент документального фильма SEPULTURA
17 ноя 2012 :
|
3/4 состава SEPULTURA 'Morbid Visions' на одной сцене
2 окт 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA выступил с трибьют-группой THE BEATLES
14 сен 2012 :
|
SEPULTURA запишет выступление на ROCK IN RIO для DVD
12 сен 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA получил именную табличку на стене славы клуба Cavern
24 авг 2012 :
|
Первая фотовыставка вокалиста SEPULTURA пройдёт в Санкт-Петербурге
21 авг 2012 :
|
20 авг 2012 :
|
"Dante XXI" SEPULTURA выйдет на виниле
15 авг 2012 :
|
SEPULTURA запишут DVD с LES TAMBOURS DU BRONX
13 авг 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к SEPULTURA
12 авг 2012 :
|
Вокалист SEPULTURA записал песню для "Скуби Ду"
3 авг 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
17 июл 2012 :
|
SEPULTURA выступила с сыном Andreas'a Kisser'a
11 июл 2012 :
|
11 июн 2012 :
|
SEPULTURA: Видео с выступления на фестивале Sweden Rock
26 май 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления SEPULTURA на фестивале Rock In Rio
24 май 2012 :
|
Andreas Kisser из SEPULTURA сказал, что реюнион с Max’ом и Igor’ем Cavalera’ой вряд ли состоится
1 май 2012 :
|
17 мар 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA исполнил кавер-версию THE POLICE
12 мар 2012 :
|
Max Cavalera сказал, что его автобиография ответит на все вопросы касательно ухода из SEPULTURA
19 дек 2011 :
|
Участники EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN присоединились к SEPULTURA
17 дек 2011 :
|
Гитарист EXODUS присоединился на сцене к SEPULTURA
14 дек 2011 :
|
13 дек 2011 :
|
«Тревожный звоночек» для фронтмена SEPULTURA
3 дек 2011 :
|
14 ноя 2011 :
|
Бывший барабанщик SEPULTURA Jean Dolabella: «Я очень счастлив и доволен своим выбором»
13 ноя 2011 :
|
В SEPULTURA сменился барабанщик
19 окт 2011 :
|
SEPULTURA в акустике
5 окт 2011 :
|
11 авг 2011 :
|
11 авг 2011 :
|
Видео из европейского тура SEPULTURA
20 июл 2011 :
|
SEPULTURA исполнила классику MINISTRY
10 июл 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA «польщён» тем, что его пригласили выступить с ANTHRAX
11 июн 2011 :
|
Новая песня SEPULTURA
21 май 2011 :
|
Новая песня SEPULTURA
16 май 2011 :
|
13 май 2011 :
|
Трансляция концерта SEPULTURA, BELPHEGOR, KEEP OF KALESSIN
7 май 2011 :
|
Обложка нового альбома SEPULTURA
5 май 2011 :
|
3 май 2011 :
|
Трек-лист нового альбома SEPULTURA
25 апр 2011 :
|
21 апр 2011 :
|
SEPULTURA представили новый трек
20 апр 2011 :
|
Выступление SEPULTURA с оркестром снималось для DVD
18 апр 2011 :
|
15 апр 2011 :
|
SEPULTURA представила новый трек
14 апр 2011 :
|
SEPULTURA выступит с оркестром
4 мар 2011 :
|
Название нового альбома SEPULTURA
2 мар 2011 :
|
SEPULTURA завершила запись
7 фев 2011 :
|
SEPULTURA завершила запись ударных
16 янв 2011 :
|
Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SEPULTURA
15 янв 2011 :
|
8 янв 2011 :
|
ANDREAS KISSER о реюнионе SEPULTURA
4 янв 2011 :
|
SEPULTURA подвели итоги года
18 дек 2010 :
|
SEPULTURA запишут демо на следующей неделе
16 дек 2010 :
|
MAX CAVALERA: «Я хотел бы воссоединить классический состав SEPULTURA ради своих фэнов»
14 дек 2010 :
|
SEPULTURA: «Нам надоело слушать чушь от MAX’а CAVALERA’ы»
30 ноя 2010 :
|
Roy Z будет продюсировать новый альбом SEPULTURA
2 ноя 2010 :
|
Гитарист SEPULTURA исполнил песни THE BEATLES
19 окт 2010 :
|
SEPULTURA представили новую песню
17 авг 2010 :
|
Бывший барабанщик SEPULTURA в клипе JAMAICA
3 авг 2010 :
|
SEPULTURA пишут новый материал в дороге
7 июл 2010 :
|
SEPULTURA подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
25 май 2010 :
|
SEPULTURA о смерти басиста SLIPKNOT
14 янв 2010 :
|
Альбом SEPULTURA "A-Lex" будет переиздан с бонус-треками
27 ноя 2009 :
|
SEPULTURA отметят 25-летний юбилей выпуском нового концертного DVD
13 авг 2009 :
|
Новое видео ANDREAS'a KISSER'a
23 июн 2009 :
|
ANDREAS KISSER опубликовал шесть новых песен из сольного альбома
18 июн 2009 :
|
У фронтмена SEPULTURA родился сын
13 мар 2009 :
|
Гитарист SEPULTURA выпускает сольный альбом
12 мар 2009 :
|
Доступно новое видео от SEPULTURA
28 фев 2009 :
|
SEPULTURA на российском радио
22 фев 2009 :
|
Новое видео группы SEPULTURA
11 дек 2008 :
|
Доступны семплы всех песен с нового альбома SEPULTURA
4 дек 2008 :
|
Лидер SEPULTURA запускает проект MUSICA DIABLO
17 ноя 2008 :
|
MAX CAVALERA: "Все знают, что мы хотим воссоединения SEPULTURA"
10 ноя 2008 :
|
Новый альбом SEPULTURA выйдет в январе
3 окт 2008 :
|
ANDREAS KISSER из SEPULTURA опубликовал в сети новый трек
8 авг 2008 :
|
Подробности о новом альбоме SEPULTURA
1 авг 2008 :
|
Гитарист SEPULTURA в октябре выпустит сольный альбом
19 июн 2008 :
|
SEPULTURA записывают партии баса для нового альбома
5 июн 2008 :
|
SEPULTURA: новости из студии
28 май 2008 :
|
Andreas Kisser о новом альбоме SEPULTURA
20 май 2008 :
|
SEPULTURA начали записывать новый альбом
7 май 2008 :
|
Последние новости о SEPULTURA и сольном альбоме Andreas'a Kisser'a
5 май 2008 :
|
IGOR CAVALERA: "Я не вижу смысла в продолжении деятельности SEPULTURA"
28 апр 2008 :
|
MAX CAVALERA: "SEPULTURA - это лишь название, а CAVALERA CONSPIRACY - это сущность"
28 апр 2008 :
|
SEPULTURA устраивают конкурс для фэнов
16 апр 2008 :
|
MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен"
25 янв 2008 :
|
Andreas Kisser (SEPULTURA) о сольном альбоме
10 янв 2008 :
|
SEPULTURA: видео "Ostia" в сети
16 дек 2007 :
|
Гитарист SEPULTURA завершает работу над сольным альбомом
17 сен 2007 :
|
SEPULTURA начинают писать материал для нового альбома
4 сен 2007 :
|
MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен!"
26 июл 2007 :
|
SEPULTURA: доступно видео концерта в Литве
22 июн 2007 :
|
Гитарист SEPULTURA подхватил лихорадку
24 апр 2007 :
|
Гитарист SEPULTURA сыграет со своей первой группой
12 мар 2007 :
|
SEPULTURA сняли видео "Ostia"
19 июл 2006 :
|
SEPULTURA представили нового ударника
17 июн 2006 :
|
SEPULTURA прокомментировали уход Игоря Кавалера
15 июн 2006 :
|
Igor Cavalera комментирует свой уход из SEPULTURA
14 июн 2006 :
|
На SEPULTURA не повлияет уход Игоря Кавалера
13 июн 2006 :
|
Igor Cavalera покинул SEPULTURA
14 мар 2006 :
|
Новый альбом SEPULTURA доступен для скачивания
7 мар 2006 :
|
SEPULTURA: новая интернет-викторина от SPV Records
5 мар 2006 :
|
Andreas Kisser (SEPULTURA): "Союз с Максом может полностью разрушить нашу репутацию"
2 мар 2006 :
|
Derrick Green (SEPULTURA): "Dante XXI" привлечет большую аудиторию"
21 фев 2006 :
|
Фотографии со съемок видео-клипа SEPULTURA "Convicted In Life"
22 янв 2006 :
|
Барабанщик SEPULTURA стал отцом и взял отпуск
14 янв 2006 :
|
Новый трек SEPULTURA в сети
5 дек 2005 :
|
SEPULTURA определились с треклистом нового альбома
28 сен 2005 :
|
Концертные CD и DVD от SEPULTURA
15 сен 2005 :
|
SEPULTURA: работа над новым альбомом в разгаре
2 авг 2005 :
|
SEPULTURA: началась запись нового альбома
22 июл 2005 :
|
Гитарист SEPULTURA пишет сольный альбом
5 июл 2005 :
|
SEPULTURA: новый альбом в начале 2006 года
29 май 2005 :
|
SEPULTURA переиздает альбом "Roots"
22 сен 2002 :
|
Видео от гитариста SEPULTURA
19 сен 2002 :
|
Чат с гитаристом Sepultura
