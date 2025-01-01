Arts
Новости
Новости
TOP5
Барабанщик NEFARIOUS: «Вокалист HIRAX просто на нас забил»



zoom
NEFARIOUS расстались с вокалистом Katon W. De Pena (HIRAX), которого заменил Sean Rivera (COFFIN HUNTERS). Will Carroll в недавнем интервью рассказал о том, почему группа была вынуждена пойти на такой шаг:

«С Katon ничего не получилось.… HIRAX гастролируют, и они очень заняты. Это сыграло свою роль. Но на самом деле проблема заключалась в общении. Он не разговаривал с нами месяцами.… Он просто прекратил с нами общаться. И мы восприняли это как то, что он не хотел быть в группе… И мы реально потратили некоторое время на ожидание и бездействие… Но нам нужно было двигаться дальше. И вот тут на помощь приходит Sean»

Что касается нового вокалиста NEFARIOUS, Will сказал: «Его зовут Sean Rivera. Он поет в группе под названием COFFIN HUNTERS. Не путать с [сайд-бэндом басиста EXODUS] Jack Gibson, COFFIN HUNTER. Это группа во множественном числе — COFFIN HUNTERS, и они больше похожи на традиционную хэви-металлическую группу. Они много играют в Санта-Розе. Rick открыл его для себя. Rick был на одном из их концертов и услышал, как он поет. И мы поняли, что с Katon все идет не так, как надо».




просмотров: 45

