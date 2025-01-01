Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*

Uriah Heep

*



15 ноя 2025 : 		 Вокалист URIAH HEEP: «Искусственный интеллект меня пугает»

15 апр 2025 : 		 Гитариста URIAH HEEP ограбили в Бразилии

12 фев 2025 : 		 Лидер URIAH HEEP о том, почему группа больше не ездит в большие туры

6 дек 2024 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Прощальный тур не повод не играть после!»

20 сен 2024 : 		 URIAH HEEP едут в прощальный тур

22 июн 2024 : 		 RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP

18 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления URIAH HEEP

27 ноя 2023 : 		 MICK BOX: «Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP»

21 апр 2023 : 		 Винилы URIAH HEEP выйдут весной

19 апр 2023 : 		 Новое видео URIAH HEEP

25 янв 2023 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

18 янв 2023 : 		 MICK BOX представляет новый URIAH HEEP

8 ноя 2022 : 		 Новое видео URIAH HEEP

19 апр 2022 : 		 MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»

25 мар 2022 : 		 Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме

14 фев 2022 : 		 URIAH HEEP завершили запись

17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка
Вокалист URIAH HEEP: «Искусственный интеллект меня пугает»



BERNIE SHAW в недавнем интервью поговорил об использовании искусственного интеллекта в музыке:

«Это меня по-настоящему пугает. Я не занимаюсь этим, я особо не работал с ИИ, но мой очень хороший друг попробовал — у него есть приложение на телефоне. Он сказал: "Напиши песню в стиле URIAH HEEP", и менее чем через три секунды его телефон начал играть песню. В этой искусственной песне были все мелочи, характерные для URIAH HEEP. В ней не было вокала, но имелись хаммонд-орган, гитара с эффектом вау-вау, динамика, и она звучала не на 100 процентов, но чертовски близко к тому, что написали бы Mick Box и Phil [Lanzon]. И это меня пугает, потому что, во-первых, авторы оригинальной идеи песни должны получать деньги от публикации этой музыки. А кто её автор, если это ИИ? Если создать альбом музыки, который полностью сгенерирован компьютером и ИИ, кому заплатят? Потому что он появится из ниоткуда.

Но эмоции от песни, сочинённой и записанной реальными людьми, ничто не может превзойти. Вот почему я не слушаю всю эту современную музыку, которая создаётся на компьютерах. Даже у каждой поп-группы в 1990-х были компьютеры. Я помню группу DEPECHE MODE. Сейчас это хорошая группа — они очень успешны — но я помню, что им пришлось отменить концерт в Лондоне, потому что кто-то украл фонограмму. А клавишник играет одну ноту, потому что всё записано семплами. И я слышал, что у KISS барабанщик бьёт по барабану, но это не тот барабан. Это семпл другого барабана. Это может быть звук малого барабана Бонэма или кого-то ещё. Вы слышите не его барабан.

Это произошло из-за компьютерного оборудования и дела Napster на рубеже веков. А из-за падения продаж записанной музыки, потому что выплаты артистам уменьшились, всем приходится выходить на сцену и играть вживую. Вот где деньги — на живых концертах и на товарах, продаже футболок. Если вы студийная группа, привыкшая использовать только компьютеры, семплы и всё остальное, вы не можете воспроизвести это вживую. На сцене будет куча машин. Так что всем приходится ехать в тур, но на концерте можно заметить разницу между настоящими музыкантами и студийными ребятами, и эти две группы совершенно разные».




просмотров: 113

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
