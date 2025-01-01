сегодня



Вокалист URIAH HEEP: «Искусственный интеллект меня пугает»



BERNIE SHAW в недавнем интервью поговорил об использовании искусственного интеллекта в музыке:



«Это меня по-настоящему пугает. Я не занимаюсь этим, я особо не работал с ИИ, но мой очень хороший друг попробовал — у него есть приложение на телефоне. Он сказал: "Напиши песню в стиле URIAH HEEP", и менее чем через три секунды его телефон начал играть песню. В этой искусственной песне были все мелочи, характерные для URIAH HEEP. В ней не было вокала, но имелись хаммонд-орган, гитара с эффектом вау-вау, динамика, и она звучала не на 100 процентов, но чертовски близко к тому, что написали бы Mick Box и Phil [Lanzon]. И это меня пугает, потому что, во-первых, авторы оригинальной идеи песни должны получать деньги от публикации этой музыки. А кто её автор, если это ИИ? Если создать альбом музыки, который полностью сгенерирован компьютером и ИИ, кому заплатят? Потому что он появится из ниоткуда.



Но эмоции от песни, сочинённой и записанной реальными людьми, ничто не может превзойти. Вот почему я не слушаю всю эту современную музыку, которая создаётся на компьютерах. Даже у каждой поп-группы в 1990-х были компьютеры. Я помню группу DEPECHE MODE. Сейчас это хорошая группа — они очень успешны — но я помню, что им пришлось отменить концерт в Лондоне, потому что кто-то украл фонограмму. А клавишник играет одну ноту, потому что всё записано семплами. И я слышал, что у KISS барабанщик бьёт по барабану, но это не тот барабан. Это семпл другого барабана. Это может быть звук малого барабана Бонэма или кого-то ещё. Вы слышите не его барабан.



Это произошло из-за компьютерного оборудования и дела Napster на рубеже веков. А из-за падения продаж записанной музыки, потому что выплаты артистам уменьшились, всем приходится выходить на сцену и играть вживую. Вот где деньги — на живых концертах и на товарах, продаже футболок. Если вы студийная группа, привыкшая использовать только компьютеры, семплы и всё остальное, вы не можете воспроизвести это вживую. На сцене будет куча машин. Так что всем приходится ехать в тур, но на концерте можно заметить разницу между настоящими музыкантами и студийными ребятами, и эти две группы совершенно разные».







+0 -0



просмотров: 113

