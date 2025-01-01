Arts
Новости
KISS отметят юбилей Alive!



zoom
KISS отметят полувековой юбилей знаковой пластинки ALIVE! выпуском специального бокс-сета на восьми винилах и Blu-ray с массой эксклюзивного и ранее неопубликованного материала. В Super-Deluxe издание будет включено:

100-страничная книга в твердом переплете от Кена Шарпа с подробными комментариями, содержащими новые интервью с Paul Stanley, Gene Simmons и многими известными участниками команды KISS эпохи "Alive!", а также множество неизданных фотографий и редких снимков.

"Alive!" 1975 press kit featuring

- Press Release
- Four Black & White Glossy Photos 7.5"x10"
- Marketing Slick Sheet
- "Alive!" Tour Program
- "Alive!" Back Cover Fan Banner Poster
- Album Cover Lenticular
- T-shirt Iron-on
- Four Live Color Glossy Photos
- Peter Criss Drum Head Litho
- Wildwood Concert Poster 20"x28"
- Cleveland Concert Mini-Poster 10"x17"
- Cobo Arena Concert Main Floor Ticket Stub
- Wildwood Concert Ticket Stub
- Cleveland Concert Ticket Stub
- Cobo Arena Concert Backstage Pass
- New Year's Eve – Nassau Backstage Pass
- Four Double-Sided Coasters
- Four Guitar Picks
- Bumper Sticker 8"x2.5"
- "Alive!" Die-Cut Double-Sided Mobile
- Gotham Rock City News Volume 4 Newspaper – Track-by-Track interview with Eddie Kramer of nearly all tracks appearing on the collection

"Alive!" (Remastered)

LP One - Side A:

01. Deuce
02. Strutter
03. Got To Choose
04. Hotter Than Hell
05. Firehouse

LP One - Side B:

01. Nothin' To Lose
02. C'mon And Love Me
03. Parasite
04. She

LP Two - Side C:

01. Watchin' You
02. 100,000 Years
03. Black Diamond

LP Two - Side D:

01. Rock Bottom
02. Cold Gin
03. Rock And Roll All Nite
04. Let Me Go, Rock 'N Roll

Live In Davenport, Iowa – RKO Orpheum Theatre – July 20, 1975 – Second Show*

LP Three - Side E:

01. Deuce
02. Strutter
03. Got To Choose
04. Hotter Than Hell

LP Three - Side F:

01. Firehouse
02. She
03. Ace Frehley Guitar Solo
04. Nothin' To Lose

LP Four - Side G:

01. C'mon And Love Me
02. 100,000 Years
03. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years

LP Four - Side H:

01. Black Diamond
02. Cold Gin
03. Let Me Go, Rock 'N Roll

Live In Wildwood, New Jersey – Wildwood Convention Hall – July 23, 1975*

LP Five - Side I:

01. Deuce
02. Strutter
03. Got To Choose
04. Hotter Than Hell
05. Firehouse

LP Five - Side J:

01. She
02. Ace Frehley Guitar Solo
03. Nothin' To Lose
04. C'mon And Love Me

LP Six - Side K:

01. 100,000 Years
02. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years
03. Parasite

LP Six – Side L:

01. Black Diamond
02. Cold Gin
03. Let Me Go, Rock 'N Roll

Bonus Live

Rehearsals – Live In Davenport, Iowa – RKO Orpheum Theatre - July 20, 1975*

LP Seven - Side M:

01. KISS Jam
02. Room Service
03. Strange Ways
04. Rock Bottom
05. Watchin' You

Live In Cleveland, Ohio – Cleveland Music Hall – June 21, 1975*

LP Seven - Side N:

01. She
02. Ace Frehley Guitar Solo
03. Nothin' To Lose

LP Eight - Side O:

01. C'mon And Love Me
02. 100,000 Years
03. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years

Blu-ray Audio – Alive!

Disc Five:

[Dolby Atmos* / Dolby True HD 5.1* / 192kHz 24-bit & 96kHz 24-bit PCM Stereo]

01. Deuce
02. Strutter
03. Got To Choose
04. Hotter Than Hell
05. Firehouse
06. Nothin' To Lose
07. C'mon And Love Me
08. Parasite
09. She
10. Watchin' You
11. 100,000 Years
12. Black Diamond
13. Rock Bottom
14. Cold Gin
15. Rock And Roll All Nite
16. Let Me Go, Rock 'N Roll

* Previously unreleased




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
