KISS отметят юбилей Alive!



KISS отметят полувековой юбилей знаковой пластинки ALIVE! выпуском специального бокс-сета на восьми винилах и Blu-ray с массой эксклюзивного и ранее неопубликованного материала. В Super-Deluxe издание будет включено:



100-страничная книга в твердом переплете от Кена Шарпа с подробными комментариями, содержащими новые интервью с Paul Stanley, Gene Simmons и многими известными участниками команды KISS эпохи "Alive!", а также множество неизданных фотографий и редких снимков.



"Alive!" 1975 press kit featuring



- Press Release

- Four Black & White Glossy Photos 7.5"x10"

- Marketing Slick Sheet

- "Alive!" Tour Program

- "Alive!" Back Cover Fan Banner Poster

- Album Cover Lenticular

- T-shirt Iron-on

- Four Live Color Glossy Photos

- Peter Criss Drum Head Litho

- Wildwood Concert Poster 20"x28"

- Cleveland Concert Mini-Poster 10"x17"

- Cobo Arena Concert Main Floor Ticket Stub

- Wildwood Concert Ticket Stub

- Cleveland Concert Ticket Stub

- Cobo Arena Concert Backstage Pass

- New Year's Eve – Nassau Backstage Pass

- Four Double-Sided Coasters

- Four Guitar Picks

- Bumper Sticker 8"x2.5"

- "Alive!" Die-Cut Double-Sided Mobile

- Gotham Rock City News Volume 4 Newspaper – Track-by-Track interview with Eddie Kramer of nearly all tracks appearing on the collection



"Alive!" (Remastered)



LP One - Side A:



01. Deuce

02. Strutter

03. Got To Choose

04. Hotter Than Hell

05. Firehouse



LP One - Side B:



01. Nothin' To Lose

02. C'mon And Love Me

03. Parasite

04. She



LP Two - Side C:



01. Watchin' You

02. 100,000 Years

03. Black Diamond



LP Two - Side D:



01. Rock Bottom

02. Cold Gin

03. Rock And Roll All Nite

04. Let Me Go, Rock 'N Roll



Live In Davenport, Iowa – RKO Orpheum Theatre – July 20, 1975 – Second Show*



LP Three - Side E:



01. Deuce

02. Strutter

03. Got To Choose

04. Hotter Than Hell



LP Three - Side F:



01. Firehouse

02. She

03. Ace Frehley Guitar Solo

04. Nothin' To Lose



LP Four - Side G:



01. C'mon And Love Me

02. 100,000 Years

03. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years



LP Four - Side H:



01. Black Diamond

02. Cold Gin

03. Let Me Go, Rock 'N Roll



Live In Wildwood, New Jersey – Wildwood Convention Hall – July 23, 1975*



LP Five - Side I:



01. Deuce

02. Strutter

03. Got To Choose

04. Hotter Than Hell

05. Firehouse



LP Five - Side J:



01. She

02. Ace Frehley Guitar Solo

03. Nothin' To Lose

04. C'mon And Love Me



LP Six - Side K:



01. 100,000 Years

02. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years

03. Parasite



LP Six – Side L:



01. Black Diamond

02. Cold Gin

03. Let Me Go, Rock 'N Roll



Bonus Live



Rehearsals – Live In Davenport, Iowa – RKO Orpheum Theatre - July 20, 1975*



LP Seven - Side M:



01. KISS Jam

02. Room Service

03. Strange Ways

04. Rock Bottom

05. Watchin' You



Live In Cleveland, Ohio – Cleveland Music Hall – June 21, 1975*



LP Seven - Side N:



01. She

02. Ace Frehley Guitar Solo

03. Nothin' To Lose



LP Eight - Side O:



01. C'mon And Love Me

02. 100,000 Years

03. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years



Blu-ray Audio – Alive!



Disc Five:



[Dolby Atmos* / Dolby True HD 5.1* / 192kHz 24-bit & 96kHz 24-bit PCM Stereo]



01. Deuce

02. Strutter

03. Got To Choose

04. Hotter Than Hell

05. Firehouse

06. Nothin' To Lose

07. C'mon And Love Me

08. Parasite

09. She

10. Watchin' You

11. 100,000 Years

12. Black Diamond

13. Rock Bottom

14. Cold Gin

15. Rock And Roll All Nite

16. Let Me Go, Rock 'N Roll



* Previously unreleased







