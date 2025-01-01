сегодня



GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»



GENE SIMMONS в в новом эпизоде серии Men's Health «Gym & Fridge» показал свой дом и рассказал о своих любимых блюдах, о том, почему он никогда не пьёт алкоголь, о своей философии тренировок, секрете долголетия и многом другом. Ниже приведены выдержки из беседы.



О том, что находится в его холодильнике:



«Ничто из того, что вы здесь видите — салаты — не отражает мои вкусовые предпочтения. Всё это ставит сюда моя жена, потому что я предпочитаю мороженое с горячим шоколадным соусом, хороший массаж спины и чтобы все заткнулись. Мне плевать, паста это или шмаста, или фуа-гра, или что-то с французским названием... Мне действительно плевать. Я люблю пирожные. Печенье, шоколад, пирожные. Это самое большое удовольствие, которое я могу получить, не снимая штанов».



О том, как он питается во время гастролей:



«Когда гастроли в самом разгаре, это не имеет значения. Я ел чизкейк каждый день, потому что носил 18 килограммов реквизита, 18-сантиметровые платформы — каждый из драконьих ботинок весил, наверное, от трёх до пяти кило, и такая нагрузка приходилась на ноги. Не нужно ничего делать. Через два часа я был измотан. Количество калорий, сжигаемых на сцене... Это как интенсивная тренировка. Поэтому я мог есть что угодно. Странно, но после такой нагрузки я не был особенно голоден, но мне хотелось сладкого. Так что утром я ел большое яйцо, может быть, небольшой стейк, тост, кофе. А потом ничего до трёх-четырёх часов дня — немного пасты для углеводов, и после этого выходил на сцену. А затем, сойдя со сцены, я лопал торт. Мне даже не нужно было его есть, я просто обмазывал им себя».



О том, как он питается сейчас:



«Я должен следить за питанием, за своей фигурой. Мне сейчас 76, и я выгляжу хорошо, чёрт возьми. Проблема в метаболизме — он замедляется, как механизм старых часов. Так что в 76 лет я не могу есть столько, сколько хочу».



О том, почему он не пьёт алкоголь:



«Я не пью. Никогда не пил... Мир рока полон неудачников, идиoтов. На самом деле я думаю, всё дело в моей матери. В 14 лет она была в нациcтcких концeнтрaционных лагерях в Германии, и я не хотел разбивать ей сердце. Я её единственный ребёнок, поэтому я гнал прочь идею о том, что могу стать неудачником, не способным зарабатывать на жизнь, и разрушу себя... Она отдала бы свою жизнь, чтобы никто не причинил мне вреда, но мне разве можно причинять вред самому себе? Это как сумасшествие. Нет».



О своей философии тренировок:



«Как я уже упоминал, мне 76 лет. Я просто хожу. И не нужно проходить много километров. Есть те самые 10 000 шагов, о которых вам говорят. Мы все генетически разные. Просто постарайтесь больше стоять, чем сидеть в течение дня. Это всё, что требуется».



О том, есть ли у него боли в спине после десятилетий выступлений в сумасшедших шоу:



«Генетика — это несправедливая вещь. Я никогда не делал операций, у меня никогда не было проблем со спиной, я никогда в жизни не делал массаж. У меня нет болей. Я знаю, что люди не верят ничему, что я говорю, но мне плевать...»







