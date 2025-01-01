Arts
Новости
7 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

26 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

30 июн 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN
GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»



zoom
GENE SIMMONS в в новом эпизоде серии Men's Health «Gym & Fridge» показал свой дом и рассказал о своих любимых блюдах, о том, почему он никогда не пьёт алкоголь, о своей философии тренировок, секрете долголетия и многом другом. Ниже приведены выдержки из беседы.

О том, что находится в его холодильнике:

«Ничто из того, что вы здесь видите — салаты — не отражает мои вкусовые предпочтения. Всё это ставит сюда моя жена, потому что я предпочитаю мороженое с горячим шоколадным соусом, хороший массаж спины и чтобы все заткнулись. Мне плевать, паста это или шмаста, или фуа-гра, или что-то с французским названием... Мне действительно плевать. Я люблю пирожные. Печенье, шоколад, пирожные. Это самое большое удовольствие, которое я могу получить, не снимая штанов».

О том, как он питается во время гастролей:

«Когда гастроли в самом разгаре, это не имеет значения. Я ел чизкейк каждый день, потому что носил 18 килограммов реквизита, 18-сантиметровые платформы — каждый из драконьих ботинок весил, наверное, от трёх до пяти кило, и такая нагрузка приходилась на ноги. Не нужно ничего делать. Через два часа я был измотан. Количество калорий, сжигаемых на сцене... Это как интенсивная тренировка. Поэтому я мог есть что угодно. Странно, но после такой нагрузки я не был особенно голоден, но мне хотелось сладкого. Так что утром я ел большое яйцо, может быть, небольшой стейк, тост, кофе. А потом ничего до трёх-четырёх часов дня — немного пасты для углеводов, и после этого выходил на сцену. А затем, сойдя со сцены, я лопал торт. Мне даже не нужно было его есть, я просто обмазывал им себя».

О том, как он питается сейчас:

«Я должен следить за питанием, за своей фигурой. Мне сейчас 76, и я выгляжу хорошо, чёрт возьми. Проблема в метаболизме — он замедляется, как механизм старых часов. Так что в 76 лет я не могу есть столько, сколько хочу».

О том, почему он не пьёт алкоголь:

«Я не пью. Никогда не пил... Мир рока полон неудачников, идиoтов. На самом деле я думаю, всё дело в моей матери. В 14 лет она была в нациcтcких концeнтрaционных лагерях в Германии, и я не хотел разбивать ей сердце. Я её единственный ребёнок, поэтому я гнал прочь идею о том, что могу стать неудачником, не способным зарабатывать на жизнь, и разрушу себя... Она отдала бы свою жизнь, чтобы никто не причинил мне вреда, но мне разве можно причинять вред самому себе? Это как сумасшествие. Нет».

О своей философии тренировок:

«Как я уже упоминал, мне 76 лет. Я просто хожу. И не нужно проходить много километров. Есть те самые 10 000 шагов, о которых вам говорят. Мы все генетически разные. Просто постарайтесь больше стоять, чем сидеть в течение дня. Это всё, что требуется».

О том, есть ли у него боли в спине после десятилетий выступлений в сумасшедших шоу:

«Генетика — это несправедливая вещь. Я никогда не делал операций, у меня никогда не было проблем со спиной, я никогда в жизни не делал массаж. У меня нет болей. Я знаю, что люди не верят ничему, что я говорю, но мне плевать...»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
