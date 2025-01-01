все новости группы











Претендентка на звание Мисс Чили шокировала дэт металлом



Игнасия Фернандес, 27-летняя модель, которая также является вокалисткой и основательницей чилийской прогрессив-дэт-металл группы DECESSUS, удивила всех на полуфинале конкурса "Мисс мира Чили 2025" (исп. Miss Mundo Chile) в прошлое воскресенье (2 ноября), исполнив дэт-металлическую композицию.



Фернандес, участница конкурса "Мисс мира Чили-2025", в этом году представляет округ Лас-Кондес на конкурсе и надеется затем представить свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".



Для своего выступления в полуфинале конкурса красоты она решила спеть одну из оригинальных песен DECESSUS, надев бальное платье и аккомпанируя своему коллеге по группе, гитаристу Карлосу Пальме.



И зрители, и судьи были ошеломлены в первые несколько секунд выступления. Это удивление быстро перешло в бурные овации: один из судей сказал, что никогда не видел ничего подобного на конкурсах красоты.



Ее выступление принесло ей место в числе 20 лучших участниц конкурса красоты и путевку в финал, который состоится в это воскресенье, 9 ноября.



В интервью чилийской газете Las Últimas Noticias Игнасия сказала, что беспокоится о том, как отреагирует публика:



«Телевидение позволяет людям создавать мемы и высмеивать вас. Песня, которую я спела, принадлежит моей группе. Это моя работа, моя жизнь».



Тем не менее, королева красоты получила положительные отзывы о своем выступлении с Пальмой.



Говоря о том, как она заботится о своем голосе, Фернандес сказала:



«Я занималась более двух лет, была очень сосредоточена. У меня есть ЛОР-специалист и логопед, с которыми я постоянно слежу за тем, чтобы все было в порядке. В течение дня я разминаюсь, а перед выступлением от 15 до 30 минут спокойно выполняю несколько упражнений».



Фернандес родилась и выросла в Сантьяго, Чили, где она совмещает свою карьеру модели, которую начала в 2013 году, с другой своей большой страстью — экстремальной музыкой.



Как она поделилась в своих социальных сетях, металл "был фундаментальной частью" ее личности и ее жизни. Для нее это "убежище, источник силы и цели".







