Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

Претендентка на звание Мисс Чили шокировала дэт металлом



zoom
Игнасия Фернандес, 27-летняя модель, которая также является вокалисткой и основательницей чилийской прогрессив-дэт-металл группы DECESSUS, удивила всех на полуфинале конкурса "Мисс мира Чили 2025" (исп. Miss Mundo Chile) в прошлое воскресенье (2 ноября), исполнив дэт-металлическую композицию.

Фернандес, участница конкурса "Мисс мира Чили-2025", в этом году представляет округ Лас-Кондес на конкурсе и надеется затем представить свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Для своего выступления в полуфинале конкурса красоты она решила спеть одну из оригинальных песен DECESSUS, надев бальное платье и аккомпанируя своему коллеге по группе, гитаристу Карлосу Пальме.

И зрители, и судьи были ошеломлены в первые несколько секунд выступления. Это удивление быстро перешло в бурные овации: один из судей сказал, что никогда не видел ничего подобного на конкурсах красоты.

Ее выступление принесло ей место в числе 20 лучших участниц конкурса красоты и путевку в финал, который состоится в это воскресенье, 9 ноября.

В интервью чилийской газете Las Últimas Noticias Игнасия сказала, что беспокоится о том, как отреагирует публика:

«Телевидение позволяет людям создавать мемы и высмеивать вас. Песня, которую я спела, принадлежит моей группе. Это моя работа, моя жизнь».

Тем не менее, королева красоты получила положительные отзывы о своем выступлении с Пальмой.

Говоря о том, как она заботится о своем голосе, Фернандес сказала:

«Я занималась более двух лет, была очень сосредоточена. У меня есть ЛОР-специалист и логопед, с которыми я постоянно слежу за тем, чтобы все было в порядке. В течение дня я разминаюсь, а перед выступлением от 15 до 30 минут спокойно выполняю несколько упражнений».

Фернандес родилась и выросла в Сантьяго, Чили, где она совмещает свою карьеру модели, которую начала в 2013 году, с другой своей большой страстью — экстремальной музыкой.

Как она поделилась в своих социальных сетях, металл "был фундаментальной частью" ее личности и ее жизни. Для нее это "убежище, источник силы и цели".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 7

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом