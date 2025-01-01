×
Нюхает ли гитарист METALLICA?
31
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18
все новости группы
The Old Dead Tree
Франция
Gothic Metal
http://www.theolddeadtree.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theolddeadtree
Facebook:
https://www.facebook.com/TheOldDeadTree.Official
10 ноя 2025
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
8 окт 2025
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
7 дек 2024
:
Новый альбом THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания
13 ноя 2024
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
17 окт 2024
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
18 сен 2024
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
5 июн 2023
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
10 дек 2021
:
Новое видео THE OLD DEAD TREE
6 дек 2019
:
Новый ЕР THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания
17 окт 2019
:
Видео с текстом от THE OLD DEAD TREE
1 апр 2013
:
THE OLD DEAD TREE приготовили сюрпризы
19 ноя 2009
:
THE OLD DEAD TREE больше нет
11 мар 2008
:
THE OLD DEAD TREE представили нового барабанщика
22 окт 2007
:
THE OLD DEAD TREE ищут нового барабанщика
7 авг 2007
:
THE OLD DEAD TREE: новая композиция доступна для скачивания
27 июл 2007
:
THE OLD DEAD TREE: детали нового альбома
25 июн 2007
:
THE OLD DEAD TREE: объявлено название нового альбома
8 май 2007
:
THE OLD DEAD TREE отправятся в студию в июле
5 сен 2006
:
THE OLD DEAD TREE нашли нового гитариста
14 май 2006
:
Из THE OLD DEAD TREE ушел гитарист
сегодня
Новое видео THE OLD DEAD TREE
Time Has Come, новое видео THE OLD DEAD TREE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома London Sessions, релиз которого намечен на 28 ноября.
http://www.theolddeadtree.com
Сообщений нет
просмотров: 19
