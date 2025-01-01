×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
40
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Нюхает ли гитарист METALLICA?
30
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
40
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Нюхает ли гитарист METALLICA?
30
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
24
все новости группы
Treat
Швеция
Hard Rock
Adult Oriented Rock
https://www.instagram.com/treatnews/
Myspace:
http://www.myspace.com/thebandtreat
Facebook:
https://www.facebook.com/treatofficial/
7 ноя 2025
:
Новое видео TREAT
9 окт 2025
:
Новое видео TREAT
18 сен 2025
:
Новое видео TREAT
13 авг 2025
:
Новая песня TREAT
1 дек 2022
:
Видео с текстом от TREAT
9 апр 2022
:
Новый альбом TREAT доступен для прослушивания
8 апр 2022
:
Новое видео TREAT
15 мар 2022
:
Видео с текстом от TREAT
1 фев 2022
:
Новое видео TREAT
30 окт 2018
:
Новое видео TREAT
8 авг 2018
:
Видео с текстом от TREAT
9 июн 2018
:
Новое видео TREAT
9 апр 2017
:
Концертное видео TREAT
24 мар 2017
:
Концертное видео TREAT
3 мар 2017
:
Концертное видео TREAT
16 фев 2017
:
Концертный релиз TREAT выйдет весной
4 апр 2016
:
TREAT опубликовали новый трек "Do Your Own Stunts"
23 мар 2016
:
Новое видео TREAT
8 мар 2016
:
Новая песня TREAT
23 фев 2016
:
Новая песня TREAT
2 фев 2016
:
Новый альбом TREAT выйдет в апреле
7 янв 2013
:
Юбилейный релиз TREAT
2 фев 2012
:
TREAT покинул басист
26 янв 2010
:
TREAT выпустят новый альбом
сегодня
Новое видео TREAT
Out With A Bang, новое видео TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wild Card", релиз которого намечен на 21 ноября:
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 23
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет