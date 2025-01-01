Arts
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
7 ноя 2025 : 		 Новое видео TREAT

9 окт 2025 : 		 Новое видео TREAT

18 сен 2025 : 		 Новое видео TREAT

13 авг 2025 : 		 Новая песня TREAT

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от TREAT

9 апр 2022 : 		 Новый альбом TREAT доступен для прослушивания

8 апр 2022 : 		 Новое видео TREAT

15 мар 2022 : 		 Видео с текстом от TREAT

1 фев 2022 : 		 Новое видео TREAT

30 окт 2018 : 		 Новое видео TREAT

8 авг 2018 : 		 Видео с текстом от TREAT

9 июн 2018 : 		 Новое видео TREAT

9 апр 2017 : 		 Концертное видео TREAT

24 мар 2017 : 		 Концертное видео TREAT

3 мар 2017 : 		 Концертное видео TREAT

16 фев 2017 : 		 Концертный релиз TREAT выйдет весной

4 апр 2016 : 		 TREAT опубликовали новый трек "Do Your Own Stunts"

23 мар 2016 : 		 Новое видео TREAT

8 мар 2016 : 		 Новая песня TREAT

23 фев 2016 : 		 Новая песня TREAT

2 фев 2016 : 		 Новый альбом TREAT выйдет в апреле

7 янв 2013 : 		 Юбилейный релиз TREAT

2 фев 2012 : 		 TREAT покинул басист

26 янв 2010 : 		 TREAT выпустят новый альбом
Новое видео TREAT



zoom
Out With A Bang, новое видео TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wild Card", релиз которого намечен на 21 ноября:




