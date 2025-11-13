Arts
The Pretty Reckless

13 ноя 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми

31 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

10 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

9 окт 2025 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»
THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми



THE PRETTY RECKLESS с новым синглом "For I Am Death" вновь достигли первой строчки в чартах — это уже восьмой подобный успех коллектива.




13 ноя 2025
gravitgroove
голос у нее, как по мне, годный, но вот инструментальная часть этого коллектива - полный отстой, и по композиции, и по звучанию.
