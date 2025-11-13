×
The Pretty Reckless
США
Alternative Rock
Hard Rock
http://goingtohell.me/
Facebook:
https://www.facebook.com/theprettyreckless
13 ноя 2025
:
THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми
31 окт 2025
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS
10 окт 2025
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS
9 окт 2025
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»
29 авг 2025
:
THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом
23 авг 2025
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
9 дек 2024
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog
2 ноя 2024
:
Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой
5 авг 2024
:
Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS
8 июн 2024
:
Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку
31 май 2024
:
На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка
29 янв 2024
:
THE PRETTY RECKLESS в студии
11 июл 2023
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
1 июн 2023
:
THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию
25 апр 2023
:
Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS
14 фев 2023
:
TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS
28 сен 2022
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
4 сен 2022
:
KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS
29 авг 2022
:
Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS
22 авг 2022
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
9 июл 2022
:
У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски
26 мар 2022
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке
1 окт 2021
:
Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"
14 сен 2021
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
22 июл 2021
:
THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»
4 июл 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»
13 июн 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома
10 июн 2021
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
12 май 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»
6 май 2021
:
THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson
26 апр 2021
:
THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням
13 апр 2021
:
Обучающее видео от THE PRETTY RECKLESS
10 фев 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS полна оптимизма
5 фев 2021
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
30 янв 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я не согласна на компромиссы!»
29 янв 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о смерти Криса Корнелла
18 янв 2021
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Сначала творю, а потом уже бизнес»
10 янв 2021
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS с участием гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE
21 дек 2020
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
16 ноя 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS исполняет новый сингл
14 ноя 2020
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS
12 ноя 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE PRETTY RECKLESS
10 ноя 2020
:
Кавер-версия SOUNDGARDEN от THE PRETTY RECKLESS
23 окт 2020
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
29 сен 2020
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
25 авг 2020
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
20 авг 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома
1 авг 2020
:
Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину
25 июл 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я носила маску и до COVID-19»
21 июл 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»
2 июл 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн
26 июн 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»
21 июн 2020
:
Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS
18 июн 2020
:
Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS
4 июн 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»
28 май 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»
26 май 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»
24 май 2020
:
Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS
15 май 2020
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS
12 май 2020
:
THE PRETTY RECKLESS в акустике
19 апр 2020
:
Название нового альбома THE PRETTY RECKLESS
19 фев 2020
:
THE PRETTY RECKLESS почти закончили запись
5 июл 2018
:
Кавер-версия WOODY GUTHRIE от вокалистки THE PRETTY RECKLESS
17 май 2018
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле
19 окт 2017
:
THE PRETTY RECKLESS приступили к работе над альбомом
21 май 2017
:
THE PRETTY RECKLESS почтили память Криса Корнелла
10 май 2017
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS думала о прослушивании в STONE TEMPLE PILOTS
6 апр 2017
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок скоро воспрянет!»
26 мар 2017
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS готова к работе с EMINIEM
2 мар 2017
:
THE PRETTY RECKLESS выступили на телевидении
11 фев 2017
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
6 фев 2017
:
Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS
11 дек 2016
:
Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS
7 дек 2016
:
THE PRETTY RECKLESS в 'Jonesy's Jukebox'
28 ноя 2016
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я никогда не хотела быть моделью»
28 окт 2016
:
THE PRETTY RECKLESS рвут чарты
27 окт 2016
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
1 окт 2016
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS
29 сен 2016
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
6 сен 2016
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Все наши записи в каком-то смысле автобиографичны»
30 авг 2016
:
Новый сингл THE PRETTY RECKLESS стал первым
18 авг 2016
:
Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS
12 авг 2016
:
Обложка нового альбома THE PRETTY RECKLESS
10 авг 2016
:
Новый альбом THE PRETTY RECKLESS выйдет в октябре
15 июл 2016
:
Новая песня THE PRETTY RECKLESS
15 май 2015
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
13 май 2015
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS не уверена, что акустический альбом всё-таки выйдет
25 апр 2015
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
8 янв 2015
:
Новый альбом THE PRETTY RECKLESS пока только в планах
23 дек 2014
:
Акустический альбом THE PRETTY RECKLESS позволит узнать, как рождаются песни
5 дек 2014
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
19 ноя 2014
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
24 сен 2014
:
THE PRETTY RECKLESS работают над акустическим альбомом
10 сен 2014
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS заявила, что завершила свою актерскую карьеру
8 сен 2014
:
THE PRETTY RECKLESS установили рекорд
7 авг 2014
:
Фанаты подарили рекорд на день рождения вокалистки THE PRETTY RECKLESS
18 июл 2014
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS сказала, что Billy Gibbons трогал её за задницу
12 июл 2014
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
19 июн 2014
:
THE PRETTY RECKLESS в 'Live Lounge'
18 июн 2014
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления THE PRETTY RECKLESS
4 июн 2014
:
THE PRETTY RECKLESS ответили на вопросы российских фэнов
17 мар 2014
:
Акустика от THE PRETTY RECKLESS
11 мар 2014
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Моя личная жизнь никого не касается»
14 фев 2014
:
Новое видео THE PRETTY RECKLESS
сегодня
THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми
THE PRETTY RECKLESS с новым синглом "For I Am Death" вновь достигли первой строчки в чартах — это уже восьмой подобный успех коллектива.
http://goingtohell.me/
13 ноя 2025
gravitgroove
голос у нее, как по мне, годный, но вот инструментальная часть этого коллектива - полный отстой, и по композиции, и по звучанию.
