Night Terror

Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
13 ноя 2025 : 		 JACK FROST в NIGHT TERROR
JACK FROST в NIGHT TERROR



“Remedy Is In The Poison”, новое видео группы NIGHT TERROR, основанной легендарным гитаристом JACK FROST, доступно для просмотра ниже. В состав коллектива также входят вокалист Jason McMaster из Dangerous Toys & Watchtower, барабанщик Karl Wilcox из Diamond Head, Tank & Brothers In Arms, басист Dennis Hayes из Iced Earth & Seven Witches, а за партии клавишей отвечает гостевой участник Eric Ragno из Londen. Выход дебютного альбома Return Of The Witches ожидается зимой:

“Dyin’ Days”
“Night Terrors”
“Natural Destruction”
“Remedy Is The Poison”
“Lights Out”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
