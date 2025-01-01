JACK FROST в NIGHT TERROR

“Remedy Is In The Poison”, новое видео группы NIGHT TERROR, основанной легендарным гитаристом JACK FROST, доступно для просмотра ниже. В состав коллектива также входят вокалист Jason McMaster из Dangerous Toys & Watchtower, барабанщик Karl Wilcox из Diamond Head, Tank & Brothers In Arms, басист Dennis Hayes из Iced Earth & Seven Witches, а за партии клавишей отвечает гостевой участник Eric Ragno из Londen. Выход дебютного альбома Return Of The Witches ожидается зимой:
“Dyin’ Days”
“Night Terrors”
“Natural Destruction”
“Remedy Is The Poison”
“Lights Out”
