13 ноя 2025 : JACK FROST в NIGHT TERROR



JACK FROST в NIGHT TERROR



“Remedy Is In The Poison”, новое видео группы NIGHT TERROR, основанной легендарным гитаристом JACK FROST, доступно для просмотра ниже. В состав коллектива также входят вокалист Jason McMaster из Dangerous Toys & Watchtower, барабанщик Karl Wilcox из Diamond Head, Tank & Brothers In Arms, басист Dennis Hayes из Iced Earth & Seven Witches, а за партии клавишей отвечает гостевой участник Eric Ragno из Londen. Выход дебютного альбома Return Of The Witches ожидается зимой:



“Dyin’ Days”

“Night Terrors”

“Natural Destruction”

“Remedy Is The Poison”

