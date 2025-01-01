сегодня



Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT



“Crucified”, новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT, доступно для просмотра ниже.



«Это самый тяжелый по звучанию и самый честный в лирическом плане трек, написанный на сегодняшний день. На момент его создания я и не подозревала, что мне нужна именно эта песня. Когда мой гитарист Codi вместе с нашим барабанщиком Dylan работали над треком, слова и мелодии неожиданно полились из меня рекой. Я была безумна. Преданная. Все еще. Осознание того, насколько сильно я была обижена людьми, которых когда-то любила и которым доверяла. Очевидно, что это все еще влияло на меня, и мне нужно было еще больше исцелиться. Примерно в то же время, когда мы писали этот трек, я нашла художественное произведение, которое хотела использовать для обложки нашего альбома, и, учитывая религиозную тематику, было логично связать это художественное произведение с текстом и сюжетом. Это сочетание в дальнейшем вдохновило на создание музыкального клипа.



В этой песне говорится о злоупотреблении властью. Как те, у кого есть власть, используют ее, чтобы использовать других. Лгут, изворачиваются, добиваются того, чего хотят, и иногда, каким-то болезненным образом, в глубине души находят в этом развлечение. Но, в конечном счете, жертв становится больше, чем насильников, и приближается срок, когда их злонамеренному правлению придет конец. Справедливость в конце концов восторжествует.



Те, кто ее получит, получат и это. Если вы пострадали и оказались втянуты в такое мерзкое поведение, но вам посчастливилось выпутаться из него и выжить, эта песня для вас!»







просмотров: 39

