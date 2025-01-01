Arts
Новости
Lindsay Schoolcraft

7 ноя 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

1 сен 2025 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT: «Горжусь, что Zoe и Ashok вскрыли нарыв CRADLE OF FILTH»

26 июн 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

12 окт 2024 : 		 Бонус-треки от LINDSAY SCHOOLCRAFT

6 май 2024 : 		 Новый сингл LINDSAY SCHOOLCRAFT

29 апр 2024 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT почтила EVANESCENCE

19 авг 2023 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023

30 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT

18 окт 2022 : 		 Новая песня LINDSAY SCHOOLCRAFT

25 сен 2022 : 		 Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 июл 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT переиздает дебют

16 июн 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ELUVEITIE в новом сингле LINDSAY SCHOOLCRAFT

30 янв 2022 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 янв 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY

24 сен 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

12 июл 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новой песне NARAKA

24 июн 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT выпустила новую песню

15 окт 2020 : 		 Бывшие по CRADLE OF FILTH мутят вместе

27 сен 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

2 сен 2020 : 		 Стрим от LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 авг 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT исполнила новый трек

10 июл 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT завершила работу над альбомом

12 май 2020 : 		 Переиздание ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

5 апр 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

24 мар 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT планирует альбом на арфе
Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT



“Crucified”, новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT, доступно для просмотра ниже.

«Это самый тяжелый по звучанию и самый честный в лирическом плане трек, написанный на сегодняшний день. На момент его создания я и не подозревала, что мне нужна именно эта песня. Когда мой гитарист Codi вместе с нашим барабанщиком Dylan работали над треком, слова и мелодии неожиданно полились из меня рекой. Я была безумна. Преданная. Все еще. Осознание того, насколько сильно я была обижена людьми, которых когда-то любила и которым доверяла. Очевидно, что это все еще влияло на меня, и мне нужно было еще больше исцелиться. Примерно в то же время, когда мы писали этот трек, я нашла художественное произведение, которое хотела использовать для обложки нашего альбома, и, учитывая религиозную тематику, было логично связать это художественное произведение с текстом и сюжетом. Это сочетание в дальнейшем вдохновило на создание музыкального клипа.

В этой песне говорится о злоупотреблении властью. Как те, у кого есть власть, используют ее, чтобы использовать других. Лгут, изворачиваются, добиваются того, чего хотят, и иногда, каким-то болезненным образом, в глубине души находят в этом развлечение. Но, в конечном счете, жертв становится больше, чем насильников, и приближается срок, когда их злонамеренному правлению придет конец. Справедливость в конце концов восторжествует.

Те, кто ее получит, получат и это. Если вы пострадали и оказались втянуты в такое мерзкое поведение, но вам посчастливилось выпутаться из него и выжить, эта песня для вас!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
