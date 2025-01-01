Arts
Nickelback

10 ноя 2025 : 		 Новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH

13 окт 2025 : 		 SAMMY HAGAR на новом альбоме NICKELBACK

28 июл 2025 : 		 Концертное видео NICKELBACK

7 мар 2025 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы пока не знаем, каким будет следующий шаг»

1 фев 2025 : 		 Новое видео NICKELBACK

19 дек 2024 : 		 Новое видео NICKELBACK

27 сен 2024 : 		 Концертный трек от NICKELBACK

31 июл 2024 : 		 Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива

18 апр 2024 : 		 Басист NICKELBACK об уходе барабанщика

11 апр 2024 : 		 NICKELBACK о вражде с другими группами

7 апр 2024 : 		 Почему NICKELBACK так не любят?

17 фев 2024 : 		 Фильм о NICKELBACK в кино

10 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY мог выступить с NICKELBACK

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

22 сен 2023 : 		 Новое видео NICKELBACK

18 сен 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK прекращает обсуждение темы ненависти к группе

7 авг 2023 : 		 У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом

1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME

16 фев 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»

19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»
Новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH



"The Church On Cumberland Road", новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH, доступно для просмотра ниже.

«Позвольте мне сказать, что это всегда отличная возможность подружиться с представителями музыкальной индустрии, независимо от жанра», — делится вокалист SHENANDOAH Marty Raybon. У нас с Chad Kroeger из NICKELBACK была возможность поговорить об их музыке и нашей собственной, а также о параллелях между некоторыми мелодиями, которые можно было бы заметить в сет-листах. Так родилась эта идея и после нескольких текстовых сообщений мы приступили к тому, что является одной из самых крутых вещей, которые мы когда-либо делали. SHENANDOAH и NICKELBACK. Кто бы мог подумать!»

«Мы всегда с глубоким уважением относились к артистам, которые были до нас, и SHENANDOAH — одна из тех групп, которые помогли определить эпоху», — говорит Chad Kroeger из NICKELBACK. «Возможность поработать с ними над "The Church On Cumberland Road" была просто потрясающей. Сегодня эта песня кажется такой же яркой, как и тогда, когда она только вышла!»




просмотров: 52

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
