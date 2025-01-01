сегодня



Новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH



"The Church On Cumberland Road", новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH, доступно для просмотра ниже.



«Позвольте мне сказать, что это всегда отличная возможность подружиться с представителями музыкальной индустрии, независимо от жанра», — делится вокалист SHENANDOAH Marty Raybon. У нас с Chad Kroeger из NICKELBACK была возможность поговорить об их музыке и нашей собственной, а также о параллелях между некоторыми мелодиями, которые можно было бы заметить в сет-листах. Так родилась эта идея и после нескольких текстовых сообщений мы приступили к тому, что является одной из самых крутых вещей, которые мы когда-либо делали. SHENANDOAH и NICKELBACK. Кто бы мог подумать!»



«Мы всегда с глубоким уважением относились к артистам, которые были до нас, и SHENANDOAH — одна из тех групп, которые помогли определить эпоху», — говорит Chad Kroeger из NICKELBACK. «Возможность поработать с ними над "The Church On Cumberland Road" была просто потрясающей. Сегодня эта песня кажется такой же яркой, как и тогда, когда она только вышла!»







