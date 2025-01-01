"Where The Wild Things Are", новое видео EDENBRIDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Set The Dark On Fire", релиз которого намечен на 16 января:
01. The Ghostship Diaries
02. Cosmic Embrace
03. Where The Wild Things Are
04. Tears Of The Prophets
05. Our Place Among The Stars
06. Set The Dark On Fire
07. Bonded By The Light
08. Divine Dawn Reveal
09. Lighthouse
10. Spark Of The Everflame - Let Time Begin
- Spark Of The Everflame - The Winding Road To Evermore
- Spark Of The Everflame - Per Aspera Ad Astra
- Spark Of The Everflame - Where It Ends, Is Where It Starts
