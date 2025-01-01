Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
7 ноя 2025 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

19 сен 2025 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

16 июн 2025 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой

16 ноя 2022 : 		 Вскрытие от EDENBRIDGE

29 июл 2022 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

20 май 2022 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

25 мар 2022 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

2 мар 2022 : 		 EDENBRIDGE на AFM Records

2 июн 2021 : 		 Лидер EDENBRIDGE представит симфонию

14 фев 2021 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

10 янв 2021 : 		 Трейлер компиляции EDENBRIDGE

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

4 ноя 2020 : 		 Сборник EDENBRIDGE выйдет зимой

21 май 2020 : 		 EDENBRIDGE готовят сборник

12 апр 2020 : 		 Пасхальное видео от EDENBRIDGE

23 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

21 сен 2019 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

24 авг 2019 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

15 июн 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDENBRIDGE

9 апр 2019 : 		 EDENBRIDGE завершили запись

14 фев 2019 : 		 EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году

13 дек 2017 : 		 Переиздание EDENBRIDGE выйдет зимой

28 ноя 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

18 мар 2017 : 		 Новый сингл EDENBRIDGE

14 фев 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
Новое видео EDENBRIDGE



"Where The Wild Things Are", новое видео EDENBRIDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Set The Dark On Fire", релиз которого намечен на 16 января:

01. The Ghostship Diaries
02. Cosmic Embrace
03. Where The Wild Things Are
04. Tears Of The Prophets
05. Our Place Among The Stars
06. Set The Dark On Fire
07. Bonded By The Light
08. Divine Dawn Reveal
09. Lighthouse
10. Spark Of The Everflame - Let Time Begin
- Spark Of The Everflame - The Winding Road To Evermore
- Spark Of The Everflame - Per Aspera Ad Astra
- Spark Of The Everflame - Where It Ends, Is Where It Starts




просмотров: 35

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
