"Sunday Matinee", новое видео AGNOSTIC FRONT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Echoes In Eternity", релиз которого намечен на седьмое ноября:
01. Way Of War
02. You Say
03. Matter Of Life & Death
04. Tears For Everyone
05. Divided
06. Sunday Matinee
07. I Can't Win
08. Turn Up The Volume
09. Art Of Silence
10. Shots Fired
11. Hell To Pay
12. Evolution Of Madness
13. Skip The Trial
14. Obey
15. Eyes Open Wide
