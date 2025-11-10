сегодня



Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA VOX



Golden Robot Records выпустили видео к композиции "It's Only Love" от Militia Vox и Corey Glover (LIVING COLOUR), в записи которой в качестве гостей принимали участие Vernon Reid (LIVING COLOUR) и Nuno Bettencourt (EXTREME). Эта песня стала хитом в 80-е, когда ее исполнили Тина Тёрнер и BRYAN ADAMS.







