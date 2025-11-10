Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 18
[= ||| все новости группы



*

Living Colour

*



10 ноя 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA VOX

27 окт 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME на новом треке MILITIA VOX

4 окт 2025 : 		 LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"

3 окт 2025 : 		 У LIVING COLOUR есть несколько песен

15 авг 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

14 июл 2025 : 		 LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью

26 июн 2025 : 		 LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"

22 июн 2025 : 		 FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR

24 мар 2025 : 		 Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"

9 фев 2025 : 		 Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»

1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY

21 авг 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA VOX



zoom
Golden Robot Records выпустили видео к композиции "It's Only Love" от Militia Vox и Corey Glover (LIVING COLOUR), в записи которой в качестве гостей принимали участие Vernon Reid (LIVING COLOUR) и Nuno Bettencourt (EXTREME). Эта песня стала хитом в 80-е, когда ее исполнили Тина Тёрнер и BRYAN ADAMS.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 ноя 2025
Lord Iscariah
Админы, але, епа? Какого черта сайт без VPN уже какой день не открывается?
10 ноя 2025
IJzerklompje
Lord Iscariah, а че админы-то? Это у товарища майора надо спрашивать, что это за черт его нахлабучил снова блокнуть ДС
10 ноя 2025
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, кто-то написал рецу на альбом Мyцyравa?
у меня открывается с российским VPN
до этого не открывался вообще, в т.ч. с иностранного IP
10 ноя 2025
Lord Iscariah
IJzerklompje, все майоры - все пидарасы!
просмотров: 107

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом