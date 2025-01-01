сегодня



Новые концерты TWISTED SISTER



TWISTED SISTER анонсировали больше выступлений на следующий год:



June 3-6 - Sweden Rock - Sweden

June 10 - Mind Live Arena - Milan, Italy

June 19 - Graspop Metal Meeting - Dessel, Belgium

June 26 - Copenhell - Copenhagen, Denmark

June 27 - Tons Of Rock - Oslo, Norway

July 3 - Barcelona Rock Fest - Barcelona, Spain

July 10 - Midalidare Rock In The Wine Valley - Mogilovo, Bulgaria

July 24-26 - Steelhouse XV - Hafod-Y-Dafal Farm, Ebbw Vale, United Kingdom

August 23 - Riverside - Aarburg, Switzerland



















