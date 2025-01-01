Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 18
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 18
10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER
Новые концерты TWISTED SISTER



TWISTED SISTER анонсировали больше выступлений на следующий год:

June 3-6 - Sweden Rock - Sweden
June 10 - Mind Live Arena - Milan, Italy
June 19 - Graspop Metal Meeting - Dessel, Belgium
June 26 - Copenhell - Copenhagen, Denmark
June 27 - Tons Of Rock - Oslo, Norway
July 3 - Barcelona Rock Fest - Barcelona, Spain
July 10 - Midalidare Rock In The Wine Valley - Mogilovo, Bulgaria
July 24-26 - Steelhouse XV - Hafod-Y-Dafal Farm, Ebbw Vale, United Kingdom
August 23 - Riverside - Aarburg, Switzerland










1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
