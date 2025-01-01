9 ноя 2025



Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED



IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED объединились в выпуске специальной футболке, посвященной полувековому юбилею с победы "молотков" в FA Cup в 1975 году, когда также на свет появились IRON MAIDEN.



Новая футболка, которую можно приобрести уже сейчас, является последним продуктом в линейке футбольной одежды "Die With Your Boots On". Бордово-голубая футболка — это следующая веха в праздновании 50-летия группы, в рамках которого ранее в этом году IRON MAIDEN отыграли аншлаговый концерт на лондонском стадионе The Hammers.



Steve Harris, основатель, басист и основной композитор хэви-металл группы, всю жизнь болеет за Hammer и в прошлом играл в молодежном составе, на сцене к нему присоединился талисман группы Эдди и оба они надели футболки, вызвав восхищение 65-тысячной толпы в Восточном Лондоне.



Футболка, созданная по образцу нынешних звезд "Вест Хэма", включая талисмана и капитана Джаррода Боуэна, украшена культовым значком с эмблемой Финала Кубка 1975 года и классической бордово-синей окантовкой на шее и рукавах. На футболке также изображен логотип IRON MAIDEN спереди и IMFC справа на груди.



Он изготовлен из полиэстера hexagon и снабжен номером 11 Steve'a на обороте и логотипом сотрудничество молотка-и-бас-гитары с надписью Est.1975 под ним. Футболка отражает невероятную связь, которая существует между "Вест Хэм Юнайтед" и IRON MAIDEN благодаря любви Harris'a к клубу. Ранее в этом году, после популярного шоу IRON MAIDEN, группа приняла участие в пресс-конференции "Вест Хэм Юнайтед" в The Foundry, доме фонда "Вест Хэм Юнайтед", который ежегодно служит общественным центром для 60 000 человек.



Триумф Hammers в финале Кубка Англии 1975 года надолго запомнился основателю и басисту Harris'y, хотя на самом деле его там не было.



«Я не был на игре, но у меня остались прекрасные воспоминания. Два гола Алана Тейлора — и мы выиграли! Фрэнк Лэмпард и Пэт Холланд были в команде, которая тренировала и меня, когда я был юниором! Come On You Irons!»



Не менее радостный момент произошел в июне этого года, когда Steve появился на сцене в этой футболке, исполнив на бис три песни, к восторгу собравшейся публики, многие из которой были одеты в цвета "Вест Хэма" или в специальные футболки с изображением Эдди и Steve'a находясь в доме Hammers.



«Тот день действительно был особенным, и я по-настоящему осознал все это гораздо позже»", — вспоминает Steve. «В этом сезоне мы надевали эту футболку на все наши футбольные матчи по всей Европе, включая игру в потрясающем, перестроенном общественном центре Вест Хэм Юнайтед "The Foundry", так что это казалось правильным решением. В толпе было так много наших предыдущих футболок — я надеюсь, что болельщики оценят и эту, чтобы она напоминала им о том дне».



День завершился, когда Эдди тоже появился в футболке.



«Я не знал об этом, — смеется Steve, — но мне следовало догадаться… было так здорово, что они заменили экипировку команды Вест Хэм в раздевалке (ее убрали в межсезонье в рамках подготовки к новому оформлению на 25/26), как они подготовили программу в день матча и как на афтепати в Great Briton Suite все было оформлено в стиле IMFC. Это был день, который я запомню навсегда!»







