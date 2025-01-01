Arts
9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»
|||| 9 ноя 2025

Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED



IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED объединились в выпуске специальной футболке, посвященной полувековому юбилею с победы "молотков" в FA Cup в 1975 году, когда также на свет появились IRON MAIDEN.

Новая футболка, которую можно приобрести уже сейчас, является последним продуктом в линейке футбольной одежды "Die With Your Boots On". Бордово-голубая футболка — это следующая веха в праздновании 50-летия группы, в рамках которого ранее в этом году IRON MAIDEN отыграли аншлаговый концерт на лондонском стадионе The Hammers.

Steve Harris, основатель, басист и основной композитор хэви-металл группы, всю жизнь болеет за Hammer и в прошлом играл в молодежном составе, на сцене к нему присоединился талисман группы Эдди и оба они надели футболки, вызвав восхищение 65-тысячной толпы в Восточном Лондоне.

Футболка, созданная по образцу нынешних звезд "Вест Хэма", включая талисмана и капитана Джаррода Боуэна, украшена культовым значком с эмблемой Финала Кубка 1975 года и классической бордово-синей окантовкой на шее и рукавах. На футболке также изображен логотип IRON MAIDEN спереди и IMFC справа на груди.

Он изготовлен из полиэстера hexagon и снабжен номером 11 Steve'a на обороте и логотипом сотрудничество молотка-и-бас-гитары с надписью Est.1975 под ним. Футболка отражает невероятную связь, которая существует между "Вест Хэм Юнайтед" и IRON MAIDEN благодаря любви Harris'a к клубу. Ранее в этом году, после популярного шоу IRON MAIDEN, группа приняла участие в пресс-конференции "Вест Хэм Юнайтед" в The Foundry, доме фонда "Вест Хэм Юнайтед", который ежегодно служит общественным центром для 60 000 человек.

Триумф Hammers в финале Кубка Англии 1975 года надолго запомнился основателю и басисту Harris'y, хотя на самом деле его там не было.

«Я не был на игре, но у меня остались прекрасные воспоминания. Два гола Алана Тейлора — и мы выиграли! Фрэнк Лэмпард и Пэт Холланд были в команде, которая тренировала и меня, когда я был юниором! Come On You Irons!»

Не менее радостный момент произошел в июне этого года, когда Steve появился на сцене в этой футболке, исполнив на бис три песни, к восторгу собравшейся публики, многие из которой были одеты в цвета "Вест Хэма" или в специальные футболки с изображением Эдди и Steve'a находясь в доме Hammers.

«Тот день действительно был особенным, и я по-настоящему осознал все это гораздо позже»", — вспоминает Steve. «В этом сезоне мы надевали эту футболку на все наши футбольные матчи по всей Европе, включая игру в потрясающем, перестроенном общественном центре Вест Хэм Юнайтед "The Foundry", так что это казалось правильным решением. В толпе было так много наших предыдущих футболок — я надеюсь, что болельщики оценят и эту, чтобы она напоминала им о том дне».

День завершился, когда Эдди тоже появился в футболке.

«Я не знал об этом, — смеется Steve, — но мне следовало догадаться… было так здорово, что они заменили экипировку команды Вест Хэм в раздевалке (ее убрали в межсезонье в рамках подготовки к новому оформлению на 25/26), как они подготовили программу в день матча и как на афтепати в Great Briton Suite все было оформлено в стиле IMFC. Это был день, который я запомню навсегда!»




