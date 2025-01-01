сегодня



Наследники вокалиста THIN LIZZY договорились с PRIMARY WAVE MUSIC



PRIMARY WAVE MUSIC, ведущий независимый издатель культовой и легендарной музыки в мире объявил о партнерстве с наследием легендарного Фила Лайнотта, соучредителя и автора песен рок-группы THIN LIZZY, получившей признание критиков. Партнерство позволит компании сотрудничать с наследниками в связи с интересом к музыкальному издательскому каталогу Лайнотта, а также к его записям. Primary Wave окажет маркетинговую поддержку знаменитому каталогу Лайнотта, который включает в себя все песни, написанные им за его двухдесятилетнюю карьеру, в дополнение к интересам известного вокалиста в области звукозаписи, включая его работу с THIN LIZZY, а также его сольную работу и сотрудничество с другими артистами. Теперь у наследников также будет доступ к командам по лицензированию/ синхронизации, контенту и брендингу Primary Wave.



Лайнотт, которого Variety называет "завораживающим фронтменом и необычайно одаренным певцом и автором песен", написал несколько самых культовых и высоко оцененных песен в рок-музыке, включая "The Boys Are Back In Town", "Dancing In The Moonlight", "Whiskey In The Jar" и другие. Выпущенная в 1972 году кавер-версия песни "Whiskey In The Jar" стала первой песней, которая принесла группе известность. Хотя изначально группа не хотела её записывать, в конечном итоге они это сделали по совету менеджмента. Это решение оказалось успешным, потому что их версия стала стала хитом. "Dancing In The Moonlight" была выпущена пять лет спустя и вошла в альбом "Bad Reputation". После выхода песня поднялась в чартах, достигнув топ-20 в британском чарте синглов. В дальнейшем каверы на эту песню исполняли несколько групп, включая SMASHING PUMPKINS, которые частенько играли ее на концертах.







