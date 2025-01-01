Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 20
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*

Thin Lizzy

*



15 ноя 2025 : 		 Наследники вокалиста THIN LIZZY договорились с PRIMARY WAVE MUSIC

14 окт 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

27 сен 2025 : 		 Юбилейное издание THIN LIZZY выйдет осенью

23 май 2025 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «Вскоре я снова смогу отправить свои булочки в путь!»

22 фев 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

25 янв 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

11 янв 2025 : 		 TOM HAMILTON о том, как оказался в THIN LIZZY

8 дек 2024 : 		 Фрагмент нового релиза THIN LIZZY

26 ноя 2024 : 		 SCOTT GORHAM назвал тех, кого хотел бы видеть в THIN LIZZY

18 ноя 2024 : 		 SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY

1 ноя 2024 : 		 Новый альбом THIN LIZZY выйдет зимой

26 окт 2024 : 		 THIN LIZZY вернулись в чарты

29 сен 2024 : 		 Визуальный ряд от THIN LIZZY

17 сен 2024 : 		 Визуальный ряд от THIN LIZZY

1 сен 2024 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

1 июн 2024 : 		 Новое видео THIN LIZZY

2 фев 2024 : 		 Винил THIN LIZZY выйдет весной

19 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома THIN LIZZY выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Трейлер новой книги о THIN LIZZY

22 мар 2023 : 		 THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии

5 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»

18 ноя 2022 : 		 Переиздание THIN LIZZY выйдет зимой

9 май 2022 : 		 Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом

15 дек 2021 : 		 GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY

21 окт 2021 : 		 WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY

28 сен 2021 : 		 SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY
Наследники вокалиста THIN LIZZY договорились с PRIMARY WAVE MUSIC



PRIMARY WAVE MUSIC, ведущий независимый издатель культовой и легендарной музыки в мире объявил о партнерстве с наследием легендарного Фила Лайнотта, соучредителя и автора песен рок-группы THIN LIZZY, получившей признание критиков. Партнерство позволит компании сотрудничать с наследниками в связи с интересом к музыкальному издательскому каталогу Лайнотта, а также к его записям. Primary Wave окажет маркетинговую поддержку знаменитому каталогу Лайнотта, который включает в себя все песни, написанные им за его двухдесятилетнюю карьеру, в дополнение к интересам известного вокалиста в области звукозаписи, включая его работу с THIN LIZZY, а также его сольную работу и сотрудничество с другими артистами. Теперь у наследников также будет доступ к командам по лицензированию/ синхронизации, контенту и брендингу Primary Wave.

Лайнотт, которого Variety называет "завораживающим фронтменом и необычайно одаренным певцом и автором песен", написал несколько самых культовых и высоко оцененных песен в рок-музыке, включая "The Boys Are Back In Town", "Dancing In The Moonlight", "Whiskey In The Jar" и другие. Выпущенная в 1972 году кавер-версия песни "Whiskey In The Jar" стала первой песней, которая принесла группе известность. Хотя изначально группа не хотела её записывать, в конечном итоге они это сделали по совету менеджмента. Это решение оказалось успешным, потому что их версия стала стала хитом. "Dancing In The Moonlight" была выпущена пять лет спустя и вошла в альбом "Bad Reputation". После выхода песня поднялась в чартах, достигнув топ-20 в британском чарте синглов. В дальнейшем каверы на эту песню исполняли несколько групп, включая SMASHING PUMPKINS, которые частенько играли ее на концертах.




Сообщений нет

просмотров: 117

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом