Новости
Новости
7 ноя 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA (feat. Alissa White-Gluz)

10 окт 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

18 сен 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

19 июл 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

22 ноя 2024 : 		 Дочка Криса Корнелла выпустила сингл

17 ноя 2024 : 		 Дочка Криса Корнелла выпускает сингл

23 июл 2024 : 		 CHRIS CORNELL исполняет The Rolling Stones

23 апр 2023 : 		 Новая статуэтка CHRIS CORNELL

18 дек 2021 : 		 Дочка Криса Корнелла исполнила песню Принса

17 июн 2021 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения

13 май 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла и врач, выписывавший лекарства её мужу, достигли мирового соглашения

2 фев 2021 : 		 Вики Корнелл — о новой музыке Криса

24 дек 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Криса Корнелла

16 дек 2020 : 		 Вышел новый альбом Криса Корнелла

5 ноя 2020 : 		 EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле

2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи
Новое видео KING ULTRAMEGA (feat. Alissa White-Gluz)



The Day I Tried To Live (Feat. Alissa White-Gluz), новое видео проекта KING ULTRAMEGA, доступно ниже.

«Я считаю, что личный опыт, который я получил, приняв приглашение Mark, и King Ultramega, принять участие в этих записях, позволил мне открыться творческим рискам, связанным с обменом эмоциональным и художественно близким опытом с другими творческими личностями, и что это оказалось полезным и плодотворным. для меня это обнадеживает на будущее подобное сотрудничество». — Kim Thayil

«Мне было немного не по себе, когда я взялся за запись этого трека, зная, что Kim будет участвовать в этой песне, поскольку изначально это была песня его группы. Кроме того, для меня было не менее важно сохранить верность оригиналу, чтобы у Alissa была прочная основа для воплощения ее волшебства. "Что бы подумал Крис?" — вот вопрос, который снова и снова крутился у меня в голове». — Mark Menghi

«Я почувствовал, что мне нужно попытаться воплотить его уникальную мощь и развязность при исполнении вокала. У него всегда была такая замечательная манера выражать свои мысли: "Я украл у тысячи нищих мелочь и отдал ее богатым" — очень просто, очень хорошо. Ему всегда удавалось привлечь наше внимание своим повествованием и поддержать наш интерес продуманным выбором слов и интригующими сообщениями». — Alissa White-Gluz

«Это одна из моих любимых песен Soundgarden. Мне просто нравится в этой песне все. Особенно мне нравится концовка, я никогда не ожидал, что она закончится так, как она заканчивается. Это просто прекрасное музыкальное произведение. То, как Matt играет на этой мелодии, очень дополняет песню. Я просто старался оставаться верным духу композиции». — Charlie Benante




