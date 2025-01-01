сегодня



Новое видео KING ULTRAMEGA (feat. Alissa White-Gluz)



The Day I Tried To Live (Feat. Alissa White-Gluz), новое видео проекта KING ULTRAMEGA, доступно ниже.



«Я считаю, что личный опыт, который я получил, приняв приглашение Mark, и King Ultramega, принять участие в этих записях, позволил мне открыться творческим рискам, связанным с обменом эмоциональным и художественно близким опытом с другими творческими личностями, и что это оказалось полезным и плодотворным. для меня это обнадеживает на будущее подобное сотрудничество». — Kim Thayil



«Мне было немного не по себе, когда я взялся за запись этого трека, зная, что Kim будет участвовать в этой песне, поскольку изначально это была песня его группы. Кроме того, для меня было не менее важно сохранить верность оригиналу, чтобы у Alissa была прочная основа для воплощения ее волшебства. "Что бы подумал Крис?" — вот вопрос, который снова и снова крутился у меня в голове». — Mark Menghi



«Я почувствовал, что мне нужно попытаться воплотить его уникальную мощь и развязность при исполнении вокала. У него всегда была такая замечательная манера выражать свои мысли: "Я украл у тысячи нищих мелочь и отдал ее богатым" — очень просто, очень хорошо. Ему всегда удавалось привлечь наше внимание своим повествованием и поддержать наш интерес продуманным выбором слов и интригующими сообщениями». — Alissa White-Gluz



«Это одна из моих любимых песен Soundgarden. Мне просто нравится в этой песне все. Особенно мне нравится концовка, я никогда не ожидал, что она закончится так, как она заканчивается. Это просто прекрасное музыкальное произведение. То, как Matt играет на этой мелодии, очень дополняет песню. Я просто старался оставаться верным духу композиции». — Charlie Benante http://www.chriscornell.com/







+0 -0



просмотров: 36

