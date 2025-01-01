Arts
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
7 ноя 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет DURAN DURAN

31 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет IRON MAIDEN

24 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит HELLOWEEN

17 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет EDGUY

4 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет STEELHEART

27 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA и барабанщик AMON AMART исполняют HUNTR/X

19 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет A-HA

9 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MAJESTICA

6 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит TALISMAN

29 авг 2025 : 		 Кавер-версия MEAT LOAF от вокалиста MAJESTICA

15 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

10 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Оззи

20 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет RAINBOW

11 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет OZZY OSBOURNE

27 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит NORDMAN

14 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Гэри Мура

30 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN

18 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет AQUA

14 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит STEELHEART

5 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SIMON & GARFUNKEL

25 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ABBA

19 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит из Мулана

14 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ZZ TOP

28 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет QUEEN

22 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ROXETTE

15 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет BARA BADA BASTU
Вокалист MAJESTICA исполняет DURAN DURAN



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции DURAN DURAN Ordinary World




Сообщений нет

просмотров: 28

