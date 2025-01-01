"A Hero Among Many", новое видео DROPKICK MURPHYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома For The People, релиз которого в цифровом варианте состоялся четвертого июля. На CD и виниле альбом вышел десятого октября с бонус-треками:
1. Who’ll Stand With Us?
2. Longshot (feat. The Scratch)
3. The Big Man
4. Chesterfields And Aftershave
5. Bury The Bones (feat. The Mary Wallopers)
6. Kids Games
7. Sooner Kill ‘Em First
8. Fiending For The Lies
9. Streetlights
10. School Days Over (feat. Billy Bragg)
11. The Vultures Circle High (feat. Al Barr)
12. One Last Goodbye “Tribute To Shane” (feat. The Scratch)
13. Dropped On My Head"
14. Take Your Bow" 3:45
15. Straight Edge (I Liked You Better)"
16. A Hero Among Many"
17. Sirens"
