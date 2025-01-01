Arts
Новости
*

Big Big Train

*



10 ноя 2025 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

4 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза BIG BIG TRAIN

18 дек 2024 : 		 Новая песня BIG BIG TRAIN

1 дек 2024 : 		 BIG BIG TRAIN переиздают альбом весной

23 авг 2024 : 		 Концертное видео BIG BIG TRAIN

22 июн 2024 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

20 фев 2024 : 		 Вскрытие BIG BIG TRAIN

16 фев 2024 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

18 янв 2024 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

10 дек 2023 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

1 авг 2023 : 		 BIG BIG TRAIN на InsideOutMusic

11 май 2023 : 		 Концертное видео BIG BIG TRAIN

13 апр 2023 : 		 Концертное видео BIG BIG TRAIN

22 мар 2023 : 		 Концертное видео BIG BIG TRAIN

3 янв 2022 : 		 Нова песня BIG BIG TRAIN

11 дек 2021 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

29 сен 2021 : 		 Нова песня BIG BIG TRAIN

15 июл 2021 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

16 июн 2021 : 		 Новая композиция BIG BIG TRAIN

11 май 2021 : 		 Новое видео BIG BIG TRAIN

22 мар 2021 : 		 Новая песня BIG BIG TRAIN

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом от BIG BIG TRAIN

5 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза BIG BIG TRAIN
Новое видео BIG BIG TRAIN



zoom
The Artist, новое видео BIG BIG TRAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Woodcut’, релиз которого намечен на шестое февраля на InsideOutMusic.



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
