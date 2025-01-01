Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Nite Stinger

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео NITE STINGER



zoom
Only U, новое видео NITE STINGER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "What The Nite Is All About", релиз которого намечен на 23 января на Pride & Joy Music!




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 26

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом