Новости
*

Skarlett Riot

*



8 ноя 2025 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

28 авг 2024 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

24 авг 2024 : 		 Новый альбом SKARLETT RIOT выйдет осенью

6 ноя 2021 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

15 дек 2020 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

25 фев 2018 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

30 окт 2017 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

23 окт 2017 : 		 Новая песня SKARLETT RIOT

24 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SKARLETT RIOT

16 мар 2017 : 		 SKARLETT RIOT на Despotz Records

5 апр 2016 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

2 мар 2016 : 		 Новый ЕР SKARLETT RIOT выйдет в мае

20 янв 2015 : 		 Новое видео SKARLETT RIOT

5 дек 2014 : 		 Новый альбом SKARLETT RIOT выйдет в феврале
Новое видео SKARLETT RIOT



zoom
Lullaby, новое видео SKARLETT RIOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Caelestia", выпущенного 25 октября 2024 года на Despotz Records на CD, виниле, кассете и в цифровом варианте:




просмотров: 36

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
