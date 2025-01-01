сегодня



ERIC SINGER выступит с участниками KISS



ERIC SINGER присоединиться к музыкантам KISS в рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas", который пройдет с 14 по 16 ноября в Virgin Hotels Las Vegas. Он выступит в рамках двух "концертов без масок" с Gene Simmons, Paul Stanley и Tommy Thayer (электрическом и акустическом), а также примет в сессии вопросов и ответов.



Кроме музыкантов KISS в данном мероприятии заявлены QUIET RIOT, Stephen Pearcy and Warren DeMartini performing the music of RATT, Bruce Kulick, Sebastian Bach, BLACK 'N BLUE, KUARANTINE, School Of Rock и другие.







